Conflict în Sectorul 5 în jurul unui contract pentru eliminarea deșeurilor semnat în mandatul fostului primar PSD Daniel Florea: Salubritate Fapte 5, somată să achite peste 300.000 de lei / Cum explică primarul Piedone de ce nu a știut de acest contract finalizat în mandatul său

Cum explică primarul Piedone de ce nu a știut despre existența acestui contract care s-a finalizat în mandatul său

"Este un contract încheiat cu o societate comercială (Salubrizare Fapte 5 S.A.) care se află în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, nu al aparatului propriu al Primarului. Nu a produs efecte în ceea ce privește Primăria, având în vedere că facturile au mers către Salubrizare Fapte 5. În cazul în care facturile erau emise către Primărie, ordonatorul principal de credite ar fi putut afla despre acest contract", a declarat vineri pentru HotNews.ro primarul Cristian Popescu Piedone.

, pentru delegarea activității serviciului de salubrizare menționate la art. 2 alin (3) lit.(j) din Legea 101/2006 coroborată cu prevederile legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice. - Justificarea achiziției: "În lipsa unui depozit de deșeuri/sau a instalaților de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare deținute de către Consiliul General al Municipiului București, singura posibilitate legată de depozitare/eliminare a deșeurilor în mod controlat este încheierea contractelor de depozitare în conformitate cu competența prevăzută la art.129 alin (2) lit.’’d’’ din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ."

- SC VIVANI SALUBRITATE SA(Slobozia jud. Ialomița)

- SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEȘEURILOR SRL (localitatea Boldești Scăieni jud. Prahova)

- RER SUD SA(jud. Buzău)

- În aceeași zi, 4 august, invocând urgența, Primăria a reluat procedura de negociere fără publicarea unui anunț și a trimis invitații acelorași 3 firme mai sus amintite. De această dată termenul limită pentru primirea unor oferte a fost 7 august 2020.

- Valoarea totala convenită (pentru 5 luni) pentru eliminarea deșeurilor nepericuloase prin depozitare este de 13.485.423 lei fara TVA (reprezentand cost de depozitare care include contribuția pentru economia circulara).

- Contractul a fost semnat în data de 11 august 2020, cu valabilitate până la 31.12.2020, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de licitație deschisă. Din partea Primăriei Sectorului 5, contractul a fost semnat de viceprimarul PSD Țigănuș Marian.

- Licitația deschisă nu a mai avut loc și nici nu a mai fost semnat vreun act adițional de prelungire pentru 4 luni a contractului semnat inițial pentru 5 luni cu firma Vitalia.

"Din informațiile pe care la avem, până în prezent Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deșeurilor SRL nu a acționat în instanță Primăria Sectorului 5", au precizat vineri, 12 martie, pentru HotNews.ro, oficialii Primăriei Sector 5.

"La data de 11.08.2020 s-a semnat contractul de servicii între Primăria Sectorului 5 si Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deșeurilor SRL, care nu a emis nici o factură către Primăria Sectorului 5, deci Primăria Sectorului 5 nu a avut nimic de achitat.

Salubrizare Fapte 5 SA în lunile august- noiembrie (n.a 2020) nu a transportat deșeuri către Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deșeurilor SRL. În luna decembrie au fost transportate deșeuri către Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deșeurilor SRL și s-a emis factura factura seria PH nr. 5234 /31.12.2020 către SC Salubrizare Fapte 5 SA.", a mai comunicat către HotNews.ro Primăria Sectorului 5.

"Până la data prezentului mail, nu au fost plătite niciuna din cele doua facturi emise, pentru care s-a demarat procedura de acționare în instanță pentru recuperarea sumelor restane, fiind transmisă somația de plată către Salubritate Fapte 5 SRL", se arată în răspunsul firmei Vitalia către primăria Sector 5.

"Ne-am dus la această negociere, s-a semnat contract în luna august 2020 cu Primăria Sectorului 5, după care am primit o adresă în care ni se spunea să facturăm serviciile către Salubritate Fapte 5, firma Primăriei. Facturile emise pentru o cantitate totală transportată de aproximativ 1000 de tone de deșeuri nu au fost însă achitate de Salubritate Fapte 5. Acesta este motivul pentru care am făcut o somație de plată către Salubritate Fapte 5, sunt încă în termenul de 15 zile până la care pot plăti. În caz contrar vom merge pe calea Ordonanței de plată pentru a ne recupera serviciile plătite.", a declarat vineri, 12 martie, pentru HotNews.ro Alina OANA, Director Comercial-Marketing Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L.

Primarul Piedone a anunțat o anchetă în acest caz și la solicitarea HotNews.ro Primăria a transmis toate detaliile aflate. Într-o informare către Primăria Sector 5, pusă de instituție la dispoziția HotNews.ro, unul dintre directorii executivi a explicat tot istoricul acestui contract.

Primăria a precizat că deși valoarea contractului a fost de aproximativ 2,5 milioane euro, în fapt "cantitatea totală transportată în depozitul companiei a fost de 1086 de tone de deșeuri, aceasta fiind adusă doar în cursul lunii decembrie 2020. Contractul s-a terminat la 31 decembrie 2020."

Consilierul USR-PLUS Iustinian Roșca a publicat pe pagina sa de Facebook explicații care i-au fost transmise de firma Vitalia în legătură cu acest contract și în care se preciza că firma ar fi acționat în instanță beneficiarul serviciilor sale.

Primăria a mai explicat faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 67/23.03.2020, modificată și completată prin HCL nr. 93/07.05.2020 și HCL nr.124/18.06.2020, s-a delegat gestiunea directă a serviciului de salubrizare către Salubrizare Fapte 5 SA.