Stripe, o firmă fondată în 2011 de doi frați, a depășit SpaceX, devenind cea mai valoroasă companie din Silicon Valley

Stripe a strâns 600 de milioane de dolari în ultima rundă de finanțare din partea unor companii ca Allianz X și Sequoia Capital, precum și din partea unor investitori guvernamentali ca Agenția Națională de Management al Trezoreriei Irlandei, a afirmat compania într-un comunicat.Compania de procesare a plăților online a fost evaluată anterior la 36 de miliarde de dolari, triplându-și valoarea în mai puțin de un an.Noua rundă de finanțare a făcut din Stripe cea mai valoroasă companie privată din Silicon Valley, aceasta depășind evaluarea de 74 de miliarde de dolari a SpaceX din luna februarie și cea de 39 de miliarde de dolari a Instacard, realizată în luna martie.La nivel global, Stripe încă este în spatele ByteDance, compania chineză care deține platforma video TikTok, care a fost evaluată la 180 de miliarde în luna decembrie a anului trecut.Stripe este și în spatele Ant Group, compania fintech a miliardarului chinez Jack Ma, care trebuia să fie listată pe bursă în luna decembrie a anului trecut înainte ca operațiunea să fie blocată de autoritățile de la Beijing.Fondată de frații Patrick și John Collison, Stripe a depășit și valoarea de 80 de miliarde la care era evaluat Facebook înainte ca Mark Zuckerberg să listeze pe bursă gigantul social media în 2012, precum și evaluarea de 72 de miliarde de dolari a Uber înainte de listarea sa pe bursă în 2019.Ultima rundă de finanțare îi va permite companiei să se extindă în Europa, aceasta anunțând deja că intenționează să angajeze 1.000 de persoane pentru biroul său din Dublin în următorii 5 ani și că va susține de asemenea lansări în Brazilia, Indonezia și India în cursul acestui an, potrivit Financial Times Dhivya Suryadevara, chief financial officer al Stripe, a declarat pentru Business Insider că a fost impresionată de cât de eficient funcționează compania când i s-a alăturat acesteia, adăugând că noile fonduri vor alimenta creșterea și extinderea în Europa.Stripe a primit un imbold puternic de creșterea volumului de cumpărături online în timpul pandemiei însă Suryadevara susține că ascensiunea procesorului de plăți a început înainte de apariția coronavirusului.„Este un trend pe termen lung care a fost accelerat anul trecut, dar încă suntem la în zilele de început ale comerțului online”, a afirmat aceasta.