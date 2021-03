Accesul la licitațiile publice va fi permis doar statelor membre și a celor care au acorduri cu UE - Cătălin Drulă

Drulă spune că există o comunicare a Comisiei Europene din 2019, care arată că pot fi permiși doar operatorii economici din alte state membre ale UE sau din ţări cu care UE are un acord de acces reciproc la pieţele de achiziţii publice.Ministrul afirmă că este vorba de un acord semnat sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Sunt 25 de state în afară de statele membre ale Uniunii Europene care pot participa la procedurile de achiziții publice, printre care Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, precum şi state din zona de vecinătate, precum Republica Moldova și Armenia.Ministrul a mai afirmat că astfel de reglementări sunt introduse și de alte state membre, un exemplu fiind Grecia. "Alte state membre o introduc prin legislaţie secundară sau direct de către autorităţile contractante, şi aici e spre exemplu Austria, aceste limitări se referă doar la accesul la proceduri de achiziţii publice. Fiecare stat membru, când face licitaţii, când are proceduri de licitaţii publice, e un domeniu privilegiat de acces", a spus Drulă.Acesta a precizat că reglementările nu se referă la norme de comerţ și nu sunt introduse restricţii pe capital, care să împiedice firme dintr-o terţă ţară să investească într-o companie din România sau din UE. "Ceea ce nu se poate este să vii cu un portofoliu şi cu o aşa-zisă experienţă similară dintr-o zonă unde şi dintr-o ţară unde, poate, oamenii nu trebuie aibă, eu ştiu, concediu la fel cum au aici, nu trebuie să aibă ziua de muncă doar de 8 ore, nu trebuie să respecte norme de mediu, nu trebuie să respecte norme privind ajutorul de stat şi aşa mai departe, ceea ce, aşa cum a constatat şi Comisia Europeană, denaturează concurenţa", a precizat Drulă.Actul normativ ar putea fi aprobat săptămâna viitoare.