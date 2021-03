Facebook va crea o platformă Instagram pentru copiii sub 13 ani

„Am identificat activitățile pentru tineri drept o prioritate pentru Instagram și le-am adăugat pe lista noastră de priorități imediate”, a anunțat Vishal Shah, vicepreședintele pentru produse al Instagram, într-o notă internă obținută de BuzzFeed „Vom construi un nou stâlp pentru tineri în cadrul Grupului de Produse pentru Comunitate care să se axeze pe două lucruri: (a) accelerarea integrității noastre și muncii din domeniul confidențialității pentru a asigura cea mai sigură experiență posibilă pentru tineri și (b) crearea unei versiuni a Instagram care să permită persoanelor cu vârsta de sub 13 ani să utilizeze în siguranță Instagram pentru prima dată”, a adăugat Shah.În prezent politicile Instagram interzic copiilor cu vârsta de sub 13 ani să folosească aplicația deși un părinte sau manager poate gestiona un cont în numele lor.„Din ce în ce mai mulți copii le cer părinților dacă își pot face cont pe aplicații care îi ajută să țină legătura cu prietenii lor. În prezent părinții nu au multe opțiuni așa că lucrăm pentru a dezvolta produse suplimentare - cum am făcut cu Messenger Kids - care să fie potrivite pentru copii, gestionate de părinți”, a declarat un purtător de cuvânt al Facebook pentru Insider.„Explorăm crearea unei experiențe controlate de părinți pentru Instagram pentru a ajuta copiii să țină legătura cu prietenii lor, să își descopere noi pasiuni și interese, plus altele”, a adăugat acesta.Însă dorința Facebook de a atrage copii tineri în ecosistemul său de aplicații va atrage probabil critici dată fiind istoria sa privind confidențialitatea, prevenirea abuzurilor, hărțuirea și scandalurile în care a fost implicată aplicația sa Messenger Kids.Eforturile Facebook de a îmbunătăți protecția copiilor vin după ani de relatări privind hărțuirea răspândită și existența unor materiale legate de exploatarea și abuzarea sexuală a copiilor pe platforma sa, unele cercetări sugerând că problema s-ar agrava.Un raport publicat în luna noiembrie de Societatea Națională pentru Prevenirea Cruzimii față de Copii din Marea Britanie a descoperit că în primele luni ale pandemiei Instagram a fost cea mai folosită platformă pentru acostarea și manipularea psihologică a copiilor în vederea întreținerii unor raporturi sexuale, fiind folosită în 37% din cazuri, comparativ cu procentul de 27% înregistrat în anteriorii 3 ani.Centrul Național pentru Copii Exploatați și Dispăruți a afirmat în 2020 că Facebook și familia sa de aplicații au raportat 20,3 milioane de cazuri de posibile abuzuri împotriva copiilor pe platformele lor.Facebook a susținut în luna ianuarie a acestui an că sistemele sale AI depistează „proactiv” 99% din conținutul legat de exploatarea copiilor înainte ca acesta să fie raportat de către utilizatori - însă numărul nu include cazurile care nu sunt semnalate.În 2019 o breșă de securitate a aplicației Messenger Kids a permis ca mii de copii să intre în conversații cu persoane străine. De asemenea, Facebook a construit în secret o aplicație care a plătit adolescenți să îi acorde acces la telefonul și datele de navigare pe internet înainte ca Apple să forțeze compania deținută de Mark Zuckerberg să retragă aplicația deoarece încălca termenii de utilizare ai Apple store.În același an Comisia Federală pentru Comerț din SUA a amendat Facebook cu 5 miliarde de dolari din cauza nerespectării vieții private a utilizatorilor săi, militanții pentru protejarea drepturilor digitale afirmând însă că măsura a făcut prea puține pentru a descuraja Facebook.