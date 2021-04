Noi reverberații ale imploziei Archegos Capital: Credit Suisse reduce creditarea acordată fondurilor de hedging după ce a înregistrat printre cele mai mari pierderi din istoria sa de 165 de ani

Banca elvețiană a anunțat joi că efectuează o revizuire care să „redimensioneze și reducă riscurile” privind operațiunile sale cu fondurile de hedging.



CFO-ul (Chief Financial Officer) David Mathers a declarat în cadrul unui interviu că banca urmează să se concentreze asupra clienților care au relații cu alte divizii ale companiei și că va reduce creditarea acordată fondurilor de hedging cu 35 de miliarde de dolari.



Pierderile înregistrate de Credit Suisse în urma imploziei Archegos Capital au fost printre cele mai mari din istoria de 165 de ani a băncii și au șters profitul înregistrat în mai bine de un an de zile.



Banca a fost nevoită să apeleze la investitori pentru a strânge 2 miliarde de dolari, punând sub semnul întrebării stabilitatea scaunului CEO-ului Thomas Gottstein la puțin peste un an după ce acesta a preluat funcția.



Implozia biroului de familie al miliardarului american Bill Hwang este doar ultimul dintr-o serie lungă de incidente care au adus în lumina reflectoarelor afacerile marilor bănci cu fondurile de hedging, operațiuni care le pot aduce câștiguri supradimensionate dar și pierderi uriașe amplificate de creditarea semnificativă.





„În mod evident aceste pierderi au reprezentat o surpriză majoră”, a declarat Thomas Gottstein în timpul unui apel video, adăugând că „luăm măsuri ca lucruri de acest fel să nu se întâmple din nou”.„Reducem expunerea noastră în acele afaceri (fonduri de hedging) și efectuăm o investigație pentru a vedea cum s-a întâmplat exact”, a mai precizat CEO-ul.