Rusia: Apple, amendă record de 12 milioane de dolari pentru ”abuz de poziție dominantă”

Și UE va acuza Apple de comportament prin care a încălcat legile concurenței, scrie Financial Times









Margrethe Vestager, comisarul European pentru concurență, va anunța spre finalul acestei săptămâni că Apple este acuzată de încălcarea legilor concurenței pentru modul în care a stabilit regulile pentru dezvoltatorii din App Store, scrie Financial Times, citând surse care cunosc chestiunea.



Speța a început acum doi ani când Spotify s-a plâns că Apple îi cere o taxă de 30% pentru a include aplicația în App Store, însă refuză să îi permită să-și înștiințeze userii că aplicația poate fi accesată la costuri mai mici în afara ecosistemului Apple.



Ancheta a fost oficial deschisă în iunie anul trecut, iar comisarul Vestager spune că UE vrea să se asigure că practicile Apple nu distorsionează concurența pe piață.



Apple a negat acuzațiile de comportament ce încalcă legile concurenței, iar când a venit plângerea de la Spotify a spus că aplicația de streaming ”are o retorică prin care își induce clienții în eroare”.

„FAS a amendat Apple cu 12 milioane de dolari”, sau 10 milioane de euro la rata actuală, pentru că „a abuzat de poziția sa dominantă în distribuția aplicațiilor mobile pe sistemul de operare iOS”, a declarat autoritatea de reglementare într-un comunicat.Plângerea din spatele acestei amenzi a fost depusă de compania de securitate cibernetică Kaspersky în 2019. Grupul rus a acuzat Apple că a interzis accesul la o aplicație de control parental Kaspersky atunci când gigantul american urma să lanseze o aplicație similară."Din punctul nostru de vedere, Apple pare să-și folosească poziția de proprietar al platformei (...) pentru a dicta condițiile și a împiedica alți dezvoltatori să funcționeze pe picior de egalitate cu aceasta", a spus Kaspersky într-un comunicat, în 2019."Nu suntem de acord cu respectarea deciziei Serviciului Federal Antimonopol din Rusia și facem apel la decizia acesteia", a declarat Apple într-o declarație trimisă AFP.„Suntem mândri că am ajutat sute de mii de dezvoltatori din Rusia, inclusiv Kaspersky, să ajungă la peste 1 miliard de clienți în 175 de țări prin App Store”, spune Apple."Am lucrat cu Kaspersky pentru a le aduce aplicația în conformitate cu regulile care au fost puse pentru a proteja copiii. Acum au 13 aplicații în App Store și am procesat sute de actualizări pentru ei", adaugă grupul american.Potrivit FAS, Apple are „o discreție nelimitată, ceea ce poate duce la restricționarea concurenței”.Autoritatea de reglementare rusă a cerut Apple să renunțe la dreptul de a respinge aplicațiile externe din App Store.Autoritățile ruse și-au intensificat recent acțiunile pe internet, împreună cu o luptă împotriva marilor giganți IT străini.