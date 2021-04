Tesla amână iarăși deschiderea mega-fabricii sale de lângă Berlin / Pronostic: inaugurare spre septembrie

„Datorită aspectelor procedurale și dorinței Tesla de a include îmbunătățiri suplimentare la uzina auto în procedura actuală, Tesla intenționează să modifice din nou cererea de autorizație de construcție”, a declarat într-un comunicat regiunea Brandenburg unde se află viitoarea fabrică a producătorului.Această fabrică de vehicule electrice urma să se deschidă în Grüneheide în iulie."Întrucât nu sunt disponibile încă informații mai detaliate despre natura și amploarea modificărilor planificate, detaliile procesului ulterior și timpul până la decizia finală vor fi disponibile doar o dată ulterioară", adaugă regiunea.Anunțat în noiembrie 2019, proiectul a fost întâmpinat cu fervoare în țară, germanii fiind mândri de onoarea acordată industriei „Made in Germany”.Dar imediat a apărut și neîncrederea și acuzațiile.Anul trecut, justiția a forțat chiar Tesla să-și suspende construcția, după o plângere sumară din partea asociațiilor care se temeau de distrugerea habitatului natural al speciilor protejate de șopârle și șerpi.Acum, este vorba despre consumul de apă al viitoarei uzine.Acest lucru ar putea atinge, prin extinderi succesive, aproape 3,6 milioane de metri cubi în fiecare an, sau 30% din volumul disponibil al regiunii, potrivit unui sondaj al canalului de televiziune ZDF.„Giga-fabrica” va acoperi 300 de hectare, pentru o producție de 500.000 de vehicule electrice pe an și va găzdui „cea mai mare fabrică de baterii din lume”.Uzina a fost realizată într-un ritm rapid, conform dorințelor lui Elon Musk, șeful companiei californiene.Aprobarea finală este totuși încă în studiu, autoritățile trebuind să controleze impactul asupra mediului al proiectului. Dacă autorizația nu este acordată, Tesla ar trebui, teoretic, să demonteze instalația pe cheltuiala sa.