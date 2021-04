webPR: Designers Boutique, la 3 ani de la lansare - O gură de oxigen pentru designerii de fashion din România

În martie 2018, București Mall-Vitan deschidea porțile Designers Boutique, o inițiativă unică, dedicată tuturor designerilor locali și brandurilor românești. Primul designer român ale cărei creații au putut fi descoperite în noul pop-up store special creat în cadrul acestui proiect a fost Venera Arapu, care aducea în fața publicului o colecție nonconformistă, inedită, cu accente postmoderne, disponibilă, până la acel moment, doar în showroom și în mediul online. În cei trei ani, Designers Boutique a fost gazda a peste 80 de designeri autohtoni ce și-au expus realizările vestimentare, definite prin unicitate și pasiune.

Din aprilie 2021, Designers Boutique aduce în atenția clienților un nou mix de creatori care își prezintă noile colecții. Unii, deja nume recognoscibile pentru peisajul designului autohton și pentru acest proiect, alții, gata să își facă talentul cunoscut. Iată lista cu cei 26 de creatori care croiesc și făuresc povești cu multă inspirație și pricepere: Una-i-Luna, Irina Akkaya, Muna, Ioana Dumitrache Fashion, Gabriela Atanasiu (Rochiedeseara.ro), Larisa Dragna, iHeart x Alexandra Veron, EMA\t Concept, AnTanTe Design, THE F FACTOR, ESA, YLLA by Nicole Cherry, NININA, NEONISH, Izabela Măndoiu, NYMPHA CLOTHING, ATELIER MERCI, Exclusives.ro, Aer Wear, Iz – Umbră de Poveste, Mizza Jewelry, DADA Swim, TECHIR Cosmetics, IUTTA, NAIV Clothing și ndreea art.

„Pentru noi, Designers Boutique este un proiect foarte drag care, nu doar că ne-a oferit încrederea și sprijinul de care orice designer român are nevoie, dar ne-a oferit, împreună cu București Mall-Vitan, o cale de a fi mai aproape de clienții noștri și, totodată, de a întâlni noi clienți într-un spațiu creativ. Este un proiect original care se dezvoltă frumos și care contribuie la întărirea comunității de designeri români. În același timp, (…) oferă publicului șansa să ajungă mai aproape și “să prindă gustul” creațiilor românești. Vă dorim mulți ani înainte la fel de frumoși și de creativi!”, Antante Design

"Unul dintre cele mai frumoase proiecte din care facem parte este Designers Boutique, un concept unic în România, care a demonstrat că se poate! București Mall-Vitan este primul mall care găzduiește acest concept ce constă în punerea la dispoziție a unor spații comerciale de top pentru ca fiecare artist să aibă un loc de expunere a propriilor creații vestimentare. Fiecare experiență împreună ne-a adus mai aproape de clienții noștri, ne-a deschis uși și ne-a dat aripi!” Kinga Varga

Sprijin pentru lansarea de noi proiecte

3 ani de sprijin pentru industria de fashion din România

„Sunt în această poveste fix de la început și vă mulțumesc. Pentru mine a însemnat și înseamnă în continuare cel mai amplu proiect de promovare a designerilor români și totodată cel mai bun parteneriat.” Laura Olaru





„Pentru "Concept A trois" a fost o adevărată plăcere și bucurie (…) să ne alăturăm în proiecte susținute, menite a încuraja, promova și proiecta munca produsului românesc.(…), "made în România" are șansa să fie mai vizibil, mai promovat, mai încurajat și mai susținut, și să-și câștige locul pe care îl merită. Vă mulțumim!" Concept A trois

Idealul „frumosului”, în sensul românesc, nu a fost niciodată mai expresiv, specific și mai aproape de noi. Stilul, priceperea și munca designerilor români, în colaborare cu Designers Boutique, creează din vise realități.





„Determinarea, pasiunea și efortul neîntrerupt au fost pietrele de temelie ce au clădit lungul drum pe care l-am străbătut împreună cu designerii români pentru a crea o adevărată comunitate dedicată fashion-ului autohton. Designers Boutique avea să inspire și să creeze o mișcare impresionantă de susținere a designului românesc. Acest proiect și-a asumat rolul de a promova creatorii locali extrem de talentați. Prin intermediul pop up store-ului, acest spațiu alternativ dedicat modei „made în România”, designerii au interacționat cu zona de retail și cu publicul lor, beneficiind de o experiență offline foarte valoroasă. Astăzi, spunem cu mândrie că Designers Boutique este locul unde împreună susținem designul românesc.", a declarat Affan Yildirim, General Manager and Board Member, Anchor GrupÎn cadrul acestei noi ediții, Designers Boutique găzduiește în spațiul dedicat Atelier Merci, un brand social, înființat în 2015, dedicat produselor cu un design simplu și din materiale naturale. Toate creațiile marca Atelier Merci stau sub eticheta “Port cu mine o faptă bună”, 100% din profituri fiind direcționate către Asociația Merci Charity pentru sprijinirea cauzelor umanitare susținute de aceasta. Mai mult, produsele primite drept donație sunt reciclate pentru a-și găsi o nouă întrebuințare și pentru a le oferi o nouă viață.Designers Boutique a încurajat constant designerii autohtoni la început de drum și a jucat rolul unui catalizator în ceea ce privește dezvoltarea industriei de fashion. Ioana Dumitrache Fashion, unul dintre noii designeri ai acestei ediții de primăvară, este doar un exemplu de proiect tânăr, care poate fi descoperit în pop-up store-ul dedicat, ce a scris istorie prin colaborarea armonioasă cu creatorii de modă din scena românească.De-a lungul a trei ani de la lansare, Designers Boutique a fost puntea dintre creatori și piață românească. Laura Olaru, Kinga Varga, Izabela Mandoiu, NININA, Dana Dinu, Alina Bradu, Moon by Dana Rogoz, Lisa&Co, Luviane Atelier de Parfumerie, Naiv Clothing, Chicineta, Aer Wear sunt doar câteva nume ale căror creații au fost găzduite de către Designers Boutique."Designers Boutique este deja o comunitate minunată care a crescut armonios și în care noi, creatorii români, am prins aripi și ne-am bucurat de un plus de strălucire. (..)Este un proiect care chiar susține designul românesc, un proiect creativ în care am găsit inspirație și un vibe pozitiv. Sunt foarte recunoscătoare pentru toată susținerea pe care am primit-o în cei trei ani. Mulțumesc, Designers Boutique și București Mall-Vitan, pentru că fac parte din această poveste minunată!” Luviane Atelier de Parfumerie.Conservator sau avangardist, vino în București Mall-Vitan și descoperă colecții capsulă, ediții de sezon, creații unice, autohtone, în cadrul Designers Boutique, locul unde împreună susținem designul românesc.