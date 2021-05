MedLife semnează un credit sindicalizat de 143 de milioane de euro, urmând să investească 3-5 milioane în cel mai modern laborator de cercetare în zona de genetică, virusologie și biologie moleculară din România

​Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, semnează, astăzi, majorarea facilităților existente cu 40 milioane de euro prin semnarea unui credit sindicalizat în valoarea totală de aproximativ 143 de milioane de euro. La această majorare se vor adăuga, după caz, și alte lichidităţi importante ale companiei.

Programul de achiziții și extinderea infrastructurii medicale rămân o prioritate, MedLife având avansate 3-4 discuții la nivel național și 1-2 la nivel regional.

Compania își va consolida eforturile și în zona de cercetare, urmând să investească 3-5 milioane în unul dintre cele mai moderne laboratoare cu un grad mare de biosecuritate în domeniul virusologiei, geneticii și biologiei moleculare din România.

Noile fonduri vor fi destinate și dezvoltării spitalelor regionale, prin extinderea unităților existente, a intrastructurii aferente în zona de oncologie și a programelor post COVID.

MedLife a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri pro-formă consolidată la nivel de grup în valoare de 251 milioane euro, fiind unul dintre cei mai mari operatori medicali privați din regiune. Cifrele nu includ și ultimele achiziții.

Cifrele bugetate pentru anul 2021 la nivel consolidat arată o creștere de 15% a cifrei de afaceri, precum și o menținere a profitabilității curente (marja EBITDA) la nivel de grup.

MedLife va continua să sprijine autoritățile și populația în monitorizarea pandemiei.



Sindicatul de bănci care semnează noul credit este format din Banca Comercială Română, în calitate de coordonator, aranjor principal, agent de documentație, agent de facilitate și garanții și finanțator, Raiffeisen Bank, BRD Groupe Société Générale și Banca Transilvania, în calitate de aranjori principali și finanțatori.Noile fonduri vor fi dedicate consolidării și extinderii grupului la nivel național, prin dezvoltarea spitalelor regionale, unde pacientul să beneficieze de o abordare 360 de grade atât din punct de vedere al complexității actului medical, cât și al calității serviciilor adiacente. Extinderea infrastructurii medicale și programul de achiziții sunt și ele prioritare anul acesta, iar mai mult decât atât, compania va continua intens demersurile de cercetare, propunându-și să le intensifice prin noi investiții în decursul acestui an.“Avem planuri mari pentru perioada următoare și chiar dacă suntem foarte atenți și conectați la felul în care evoluează criza sanitară, acest lucru nu ne oprește să îndrăznim, să inovăm, să deschidem drumuri acolo unde alții nici nu s-au gândit să ajungă. Vom continua demersurile de cercetare inițiate încă de la începutul anului trecut, demersuri care nu doar ne-au conferit un rol important în societate, dar ne-au poziționat și în calitate de watchdog regional în monitorizarea pandemiei. Așa cum am anunțat cu o lună în urmă, am alocat între 3 și 5 milioane pentru amenajarea unui nou laborator de biosecuritate III unde vom lucra pentru prima dată cu viruși vii, proiectul fiind destul de avansat. Noul laborator va fi inaugurat în București și va deveni cel mai modern laborator de cercetare în zona de genetică, virusologie și biologie moleculară din România. Totodată, menținem ca prioritate programul de achiziții dar și consolidarea infrastructurii medicale la nivelul unităților din întreaga țără astfel încât pacientul să poată avea acces rapid la servicii medicale, în orice zonă s-ar afla”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group."Serviciile medicale de calitate reprezintă o nevoie acută a societatii noastre, iar cele private și-au dovedit rolul complementar în contextul pandemic. Decizia MedLife de a-și continua planurile de dezvoltare ne dă încredere într-un viitor mai bun pentru sectorul sănătății, dar și pentru mediul de afaceri românesc. BCR este un susținător activ al businessurilor românești și ne bucurăm să susținem în continuare dezvoltarea grupului MedLife. Sperăm că tot mai mulți antreprenori vor urma acest exemplu, nu doar în domeniul medical. Dacă anul trecut a fost unul al acomodării la noua realitate, credem că 2021 va fi un an dedicat investițiilor”, afirmă Oana Macoveiciuc, Head of Consumer Products and Services BCR.Potrivit reprezentanților MedLife, Un accent important va fi pus și pe dezvoltarea programelor și proiectelor în context pandemic, proiecte ce țin de zona de prevenție, oncologie și radioterapie medicală, tehnologizare și digitalizare, obiectivul principal fiind nevoile pacientului 2021, trecut sau nu prin infecția COVID-19, care are grijă de sănătatea lui și care dorește să-și rezolve nevoile eficient, rapid și sigur.