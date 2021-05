[P] Otokar, 35.000 de autobuze vândute în peste 55 de țări

​O fabrică de 552.000 metri pătrați, cu aproape 2300 de angajați și investiții în cercetare și dezvoltare de 280 de milioane de euro în ultimul deceniu. De aici pornesc, spre cinci continente, autobuze pentru transportul public și turistic, utilizate de milioane de călători. Iar din 2018, și către bucureșteni.





Compania Otokar, membră a grupului Koç Holding își continuă călătoria spre viitor cu aceeași determinare cu care a început-o, în anii '60, în Turcia, când a produs primul autobuz intercity. Lider pe piața din Turcia, Otokar își menține o poziție importantă pe piața mondială, cu 35.000 de autobuze vândute și contracte în peste 55 de țări. Una dintre ele este și România, considerată cea mai importantă piață est-europeană pentru Otokar, alături de Serbia și Polonia. 400 de autobuze, model Kent, fac parte din flota de transport în comun a Capitalei.





Otokar este prezent pe piața românească din primul trimestru al anului 2018 cu propria filială „Otokar Europe filiala Bucuresti SRL”. România este a doua țară Europeană în care vehiculele comerciale Otokar sunt reprezentate de propria filială, după Otokar Europe SAS, care se află la Paris. “Am acumulat multă experiență și cunoștințe despre piața românească, atât prin executarea operațiunilor de service a celor 400 de autobuze Otokar din municipiul București, cât și prin colaborarea cu partenerii implicați în transportul local. De asemenea, urmărim sprijinirea operatorilor de autobuze private și publice, ne îmbunătățim și ne adaptăm serviciile pentru ei, astfel încât toți acești pași ne vor conduce la stabilirea unei poziții din ce in ce mai puternice pentru compania noastră în România”, declară Sarp Alagol, country manager Otokar România.





Sondaje efectuate în rândul șoferilor STB, dar și al călătorilor, în legătură cu autobuzele și operațiunile companiei din București au arătat un scor general de fiabilitate considerat extrem de satisfăcător. De altfel, fiabilitatea și siguranța vehiculelor produse de Otokar este garantată și de activitățile de cercetare și dezvoltare, la standarde mondiale. Centrul de cercetare și dezvoltare al Otokar găzduiește o cameră de testare climatică cu dinamometru, singura de acest fel din Turcia și printre puținele din Europa, precum și cel mai mare simulator hidraulic de drumuri din Turcia. Centrul mai deține de asemenea, cel mai mare și mai performant Centru de Testare a Compatibilității Electromagnetice din lume (EMC/EMI), care servește ca centru independent de acreditare pentru toate activitățile de cercetare și dezvoltare ale industriilor auto din Turcia și din străinătate.







Produse inovatoare și prietenoase cu mediul sunt, astfel, în permanență dezvoltate și îmbunătățite: autobuze electrice (modelul Kent Electra) sau autobuze care funcționează pe bază de combustibili alternativi. În ultimii zece ani, compania a alocat pentru cercetare 8% din venituri (circa 280 de milioane de euro). Otokar are 378 de brevete de inovație de la înființare, iar în ultinul an și-a extins portofoliul cu produse noi. Extrem de apreciat a fost modelul SAFE BUS, dezvoltat ca răspuns la criza COVID-19. SAFE BUS, o premieră mondială, are patru sisteme de siguranță integrate în modelul Kent articulat: se dezinfectează singur, măsoară, la îmbarcare, temperatura pasagerilor, realizează controlul măștii și protejează șoferii împotriva infecției cu ajutorul noii tehnologii încorporate în cabină.





Cu o capacitate anuală de producție de 13.000 de vehicule, dintre care 5.000 de autobuze și autocare, Otokar își propune, pentru 2021, să rămână lider pe piața din Turcia și, în același timp, să se concentreze pe exporturi, principala piață vizată fiind Europa.