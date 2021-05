Instagram oferă posibilitatea de a alege pronumele indiferent de sex

„Adăugați pronume la profilul dvs.”, la aplicația de partajare a fotografiilor și a videoclipurilor, utilizată de peste un miliard de oameni din întreaga lume, a postat pe Twitter marți compania.Noul câmp care trebuie completat (după nume și înainte de poreclă și biografie) este opțional, iar utilizatorul poate decide dacă pronumele său apare în profilul său public sau numai pentru abonații săi.De exemplu, o femeie care se identifică ca atare poate afișa „she / her”, pronumele feminine în engleză.Neutrul „They /them” câștigă teren în Statele Unite, folosit de așa-numiții „non-binari”, care nu se identifică nici ca bărbați, nici ca femei.Din ce în ce mai multe aplicații oferă această opțiune, de dragul incluziunii. În marile orașe din SUA, unele magazine au înregistrat postere cu astfel de mesaje: „Vă rog să nu vă asumați pronumele angajaților noștri”.În companii sau în lecții de grup, angajații sau participanții sunt invitați din ce în ce mai des să se prezinte dându-și numele și pronumele.Pe Instagram, alegerea este vastă: he / him (il), she / her (elle), they / them, dar și „xe / xem” sau „ ve / ver "neo-pronume" utilizate de persoane transgender sau non-binare.