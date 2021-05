INTERVIU GTS Telecom: România rămâne în top viteză de acces la internet și codașă la utilizarea tehnologiei informației în activitățile curente

Articol susținut de GTS

Pentru a afla mai multe am stat de vorbă cu Sorin Drăghici, Director de Vânzări, GTS Telecom, primul furnizor comercial de servicii de internet din România. Acesta este de părere că sectorul IT&C a fost anul trecut un adevărat pilon de sprijin pentru economie, asigurând continuitatea operațională într-o perioadă cu adevărat dificilă.Sectorul IT&C a fost constant unul cu o dinamică ridicată și cred că va continua să fie la fel. Au fost ani cu extrem de multe inovații în materie de tehnologie și o creștere puternică a consumului din partea companiilor, persoanelor fizice și, iată, a instituțiilor publice. Chiar dacă România beneficiază de una din cele mai ridicate viteze de acces la internet din Europa, Eurostat ne plasează ca țară pe unul dintre ultimele locuri în privința utilizării tehnologiei informației în activitățile curente. Putem lua doar exemplul gestionării facturilor electronice. Network Readiness Index situează economia digitală a României pe locul 49 dintr-o listă de 121 de țări. Cam aici suntem. Mai este mult loc de creștere în această industrie și multe oportunități.Evident că sectorul IT&C are o evoluție foarte bună în ultimii ani și o contribuție semnificativă în PIB, de circa 6%. Vorbim despre o industrie cu aproximativ 200.000 de angajați.Noi am rămas timp de aproape trei decenii o referință în acest domeniu dinamic, datorită unor decizii de business inspirate și capacității de a ne adapta nevoilor clienților. Portofoliul nostru de soluții in tehnologia informației a evoluat constant, de la o ofertă cât se poate de simplă la o gamă complexă și modernă. Cred că am avut și norocul de a avea mereu în echipă persoanele potrivite, deschise la nou. Asta este esența digitalizării.Pentru mediul de business în ansamblu, pandemia a dus la reconsiderarea rapidă a scenariilor de lucru și a predicțiilor. Munca de acasă a dus la o schimbare rapidă a întregului mod de lucru. Pentru asta a fost nevoie de strategii clare, axate pe adresarea oportunităților. Noi am reușit chiar să ne depășim considerabil obiectivele anuale.Industria IT&C a fost anul trecut un adevărat pilon de sprijin pentru economie și societate, prin oferirea unor soluții tehnologice care au asigurat continuitatea activității în aceste vremuri dificile. Existența unor soluții eficiente și performante de Back-up Service, Disaster recovery sau multi-cloud a fost extrem de importantă atât pentru companii, cât și pentru instituții. De asemenea, soluțiile pentru securitatea datelor și capacitatea de a răspunde unor scenarii specifice în relația cu clienții s-au dovedit capacități cheie.O parte dificilă a fost aceea de a găsi căi de comunicare rapide și eficiente prin care să poți fi alături de client încă din primele momente pentru a putea susține tranziția către noua normalitate, păstrând standardele de calitate care ne definesc.Calitatea unui operator IT&C stă și în capacitatea de a se adapta cerințelor cliențior. La aceasta se adaugă portofoliul de tehnologii și integrarea acestora într-un pachet. Evoluția tehnologică vine cu dorința de a simplifica, de a externaliza și de a te concentra doar pe activitățile de business care te definesc. Azi, clienții noștri nu mai vor să se ocupe de implementarea sau gestionarea unor soluții de IT&C. Este normal. Au capacități foarte bune în alte domenii pe care doresc să le valorifice la maximum.Cred că anul trecut am învățat chiar rolul flexibilității într-o industrie cu o evoluție atâd de rapidă. Noi am dezvoltat mereu soluții integrate, personalizate, adaptate unor nevoi de business diferite. Mai mult decât în alți ani, pandemia ne-a ajutat să creștem în comunicarea cu clienții, în înțelegerea nevoilor acestora din dorința de a le fi alături.Sorin Drăghici: Activăm într-un sector de piață foarte dinamic. Tehnologiile evoluează rapid. Pentru a rămâne în concordanță cu solicitările clienților, desfășurăm constant programe de dezvoltare a competentelor și de certificare pentru colegii noștri din departamentele de vânzări și tehnic. Ariile pe care ne-am concentrat, pentru certificare, au fost: sisteme de operare (Linux și Windows), networking, multi-cloud și securitatea datelor.Noi continuăm să ne diversificăm portofoliului de servicii și produse pe patru piloni: multi-cloud, securitatea datelor, managed services și soft. Dorim sa devenim un integrator de servicii pentru clienții nostri. Asta presupune, extinderea expertizei echipei GTS, continuarea asigurării de servicii de cea mai înaltă calitate și dezvoltarea de soluții complexe personalizate, care să îmbine aria serviciilor clasice cu cele mai noi tehnologii.