Florin Cîțu cere reducerea numărului de directori generali din Ministere: Deocamdată îi încurajez pe ministri să facă această reorganizare, după aceea le voi solicita

Premierul a avertizat și asupra lipsei de reforme din companiile de stat.'Mai mult în reforma companiilor de stat. În buget eu am inclus bani pentru anumite companii cu pierderi presupunând ca vor face o reforma si vor reduce cheltuielile.Le spun colegilor din Guvern, prin intermediul dvoastră, ca nu vor primi acei bani la rectificare pentru a avea cheltuielile acoperite până la finalul anului. Trebuie să vină cu reforme că acești bani nu există, nu avem de unde să-i luăm, deficitul este acela pe care l-am spus la începutul anului.",, precum cazul de la Apele Române dezvăluit de jurnaliștii de la Recorder , Cîțu a spus că a luat măsuri de fiecare dată."La fiecare astfel de caz am reacționat imediat, am trimis Corpul de Control, și-au dat demisia.", a spus Cîțu., Cîțu a spus:"Cheltuielile de personal vor scădea ca procent din PIB până în 2024. Am spus în Strategia fiscală că în fiecare an vor scădea. Ce vreau de la aparatul public este ca acesta să fie performant. Aș vrea ca românii să nu se mai gândească cu groază că trebuie să plătească o taxă."Jurnaliștii de la Recorder au scris că la Administrația Bazinală de Apă (ABA) Prut-Bârlad este director, care se recomandă subordonaților drept, iar la departamentul care se ocupă de apărarea împotriva inundațiilor a fost angajată o tânără care a fost patru ani chelneriță la un bar din Iași.Depolitizarea și profesionalizarea conducerilor companiilor de stat precum și o reformă a administrației publice, prin introducerea unui nou sistem de recrutare pentru funcționarul public superior care interzice politizarea funcțiilor sunt câteva din angajamentele asumate de Guvern pentru PNRR.