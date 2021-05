Mutare istorică: Amazon cumpără legendarul studio MGM

Studioul MGM - Metro Goldwyn Mayer -, înfiinţat în 1924, deţine canalul TV prin cablu Epix şi a produs în ultimii ani mai multe seriale foarte populare, precum „Fargo”, „Vikings” şi „Shark Tank”.Părţile „au încheiat un acord definitiv de fuzionare, în virtutea căruia Amazon va achiziţiona MGM cu preţul de cumpărare de 8,45 miliarde de dolari”, au transmis reprezentanţii Amazon.Tranzacţia anunţată miercuri ocupă locul al doilea în topul celor mai scumpe achiziţii din istoria grupului Amazon, după cumpărarea lanţului american de supermarketuri Whole Foods contra sumei de 13,7 miliarde de dolari în anul 2017 „MGM are în spate aproape un secol de istorie cinematografică şi va completa activitatea Amazon Studios, care se concentrează în principal pe producţia de programe şi emisiuni de televiziune”, precizează acelaşi comunicat.„Adevărata valoare financiară a acestui acord este comoara ce constă în drepturile de proprietate intelectuală asupra unui catalog complet, pe care noi intenţionăm să îl reinventăm şi să îl dezvoltăm alături de talentata echipă de la MGM”, a declarat Mike Hopkins, vicepreşedinte senior al serviciului Amazon Prime Video şi al Amazon Studios.Amazon a adăugat că va contribui la „conservarea moştenirii şi a catalogului de filme MGM şi va oferi clienţilor un acces mai bun la aceste opere existente”.La fel ca numeroase studiouri cinematografice americane, MGM a avut mult de suferit în timpul pandemiei de COVID-19 din cauza închiderii prelungite a cinematografelor din lumea întreagă.Aşteptată iniţial pe marile ecrane în martie 2020, lansarea celui mai recent lungmetraj din franciza „James Bond”, intitulat „No Time To Die”, a fost amânată de mai multe ori şi ar trebui să aibă loc în cele din urmă pe 30 septembrie 2021.Acordul de achiziţie va consolida Amazon Prime Video, care concurează cu Netflix şi cu alte platforme de streaming pe o piaţă cu o evoluţie rapidă, punându-i la dispoziţie aproximativ 4.000 de filme, inclusiv cele din franciza „James Bond”, şi peste 17.000 de producţii de televiziune.Amazon avea la jumătatea lunii aprilie peste 200 de milioane de utilizatori ai serviciului său Prime, care oferă acces la livrări gratuite şi rapide, precum şi la platforma de streaming Prime Video.