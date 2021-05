Jeff Bezos va demisiona pe 5 iulie, iar funcţia de director general al Amazon va fi preluată de şeful diviziei de cloud-computing, Andy Jassy

"Am ales acea dată pentru că are o semnificaţie sentimentală pentru mine, ziua în care Amazon a fost înfiinţat în 1994, exact acum 27 de ani", a declarat Bezos, miercuri, la adunarea anuală a acţionarilor Amazon, care a avut loc online.Amazon a anunţat în februarie că Bezos se va retrage în acest an. Bezos va deveni preşedintele executiv al consiliului de administraţie al Amazon şi ar urma să dedice mai mult timp unor iniţiative precum Bezos Earth Fund, compania sa de nave spaţiale Blue Origin, The Washington Post şi Amazon Day 1 Fund.Compania a păstrat tăcerea faţă de planurile de succesiune la conducerea sa, dar analiştii au anticipat că fie Jassy, fie Jeff Wilke, care s-a retras din funcţia de şef al diviziei de consum la nivel global a Amazon, în august anul trecut, va fi eventualul succesor al lui Bezos.