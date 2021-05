[P] Interviu cu Victor Ionescu, full-stack developer cu experiență de 15 ani și peste 2000 de proiecte realizate: "Orice site este ca un organism viu. Evoluează mereu, are nevoie de îngrijire și de afecțiune!"

Victor Ionescu este programator de la 15 ani. A absolvit liceul de arhitectură din București și o facultate cu profil economic, dar pasiunea sa a fost întotdeauna "codingul".

Ce te-a făcut să alegi drumul programării, al web design-ului? Are legătură cu înclinația spre design, cu liceul de arhitectură?

Sunt mulți programatori care lucrează în afara României sau pentru corporații mari, de ce nu ai ales și tu acest drum?

Se spune despre programatori că sunt niște lupi singuratici, tu cum te descurci la acest capitol?

Care sunt cele mai mari provocări profesionale pentru un programator?

Cum ai spune, pe scurt, că a evoluat piața de servicii de web design în România?

Sunt probabil milioane de răspunsuri la această întrebare. Noi îl facem așa cum are nevoie clientul. Încercăm mereu să înțelegem cât mai bine nevoia clientului astfel încât să-i oferim o soluție optimă, raportată la satisfacerea nevoii, la soluția tehnică și la buget. De exemplu, dacă cineva dorește un site de prezentare a companiei, cu 5-6 pagini și o secțiune de blog sau noutăți, în mod sigur cea mai aplicabilă soluție este Wordpress. La fel și în cazul unui magazin online, Wordpress poate fi soluția optimă. Un site este ca un organism viu. Evoluează mereu, are nevoie de îngrijire și de afecțiune. De aceea, aș spune că în primul rând un site se face cu pasiune și apoi cu un brief bun. Și la final, de cele mai multe ori, mock-up-ul inițial nu seamănă deloc cu varianta agreată de client.

Wordpress a început ca o platformă de blogging și mulți bloggeri din lume au trecut foarte repede de la Blogspot la Wordpress, acesta oferind mai multe opțiuni. În acest moment cred că nu greșesc dacă spun că 70% din site-urile din lume sunt dezvoltate pe această platformă. Distribuția globală a acestui open source face ca foarte mulți oameni din întreaga lume să dezvolte plugin-uri și soluții pentru Wordpress ceea ce face această platformă foarte fiabilă.

Care sunt proiectele care te-au motivat cel mai tare de când lucrezi cu AdSymphony?

portalmed.ro, lansat chiar la debutul pandemiei este un proiect motivant, motivant pentru toată echipa, pentru că toți ne-am implicat și ne-am unit forțele. De curând am lansat și Academia Portalmed, dedicată momentan medicilor de familie - un fel de Facebook al medicilor de familie, cum ne place nouă să-i spunem. Alt proiect motivant este landing page-ul dezvoltat pentru Institutul Aspen, adică landing page-ul conferinței dedicate securității, ce are loc într-o formă hibridă, online dar și fizic, chiar zilele acestea. La acest proiect am lucrat într-o echipă extinsă, AdSymphony MarcomHub și Institutul Aspen. Și mai menționez un proiect de web design, care va fi lansat probabil în luna Iulie și care ne este foarte drag, site-ul Teatrului Stela Popescu.

Faptul că am lucrat îndeaproape cu mai mulți antreprenori, cu diferite abordări, m-a ajutat să împrumut din experiențele lor. Echipa de web development de la AdSymphony este foarte bună, la fel și ceilalți colegi, așa că mi-a fost destul de simplu. Sigur, după ce m-am obișnuit și am învățat pe pielea mea cât de importantă e planificarea, respectarea unui calendar precis, follow-up-ul. Practic în poziția de management trebuie să ai grijă că toate lucrurile se întâmplă la timpul lor, așa încât să poată fi livrat proiectul la timp. Trebuie să recunosc că nu a fost și nici nu e încă o zonă de confort managementul, însă, de fiecare dată când un proiect se finalizează cu succes spun că a meritat tot stresul și nopțile nedormite.

A lucrat la proiecte importante, mereu în regim de colaborare, spunând că nu apartenența la o echipă sau la un grup este ceea ce-l motivează, ci complexitatea proiectului și calitatea umană a oamenilor din echipă. De 3 ani programează în cadrul agenției de marketing și publicitate AdSymphony, unde dezvoltă proiecte web și coordonează departamentul web development. În acest interviu va răspunde la întrebări tehnice, la situația programatorilor în România și ne va împărtăși care sunt provocările unui dezvoltator web într-un București din ce în ce mai matur și mai competitiv.Nu are legătură neapărat cu ce am învățat la liceu. Așa cum știți sunt foarte puține moduri prin care în perioada liceului se dezvoltă acele soft skills ale elevilor. Pasiunea a apărut când mama mea a insistat să merg la niște cursuri de web design. Fratele meu se ocupa cu web design-ul și după ce am făcut cursurile, l-am putut ajuta la niște proiecte. Astfel, am început să îndrăgesc acest domeniu și am vrut să aflu tot mai multe și, cred că pot spune, am fost autodidact.Da, e adevărat, și se câștigă și foarte bine dacă alegi drumul acesta. Problema pe care am sesizat-o eu și care mă sperie, este înregimentarea sau mai degrabă spus, task-urile repetitive. Într-o agenție mică, flexibilă și dinamică apar mereu proiecte noi, cu cereri diversificate și nevoia găsirii de soluții personalizate. Brief-urile de obicei se realizează împreună cu clientul. Cred că această dinamică alături de zona creativă sunt motivatoarele mele principale, pe care le găsesc la AdSymphony.Păi sunt și eu în felul meu. La noi în agenție programul este mereu flexibil, lucrăm mai degrabă într-un sistem relaxat, ceea ce îmi convine. Dar din punct de vedere al dezvoltării proiectelor nu este bine să fii lup singuratic. Orice proiect de web design presupune mai mult decât programare. La fiecare proiect mă consult cu colegii de la creație, de la crearea de conținut, de la grafică și bineînțeles cu colegii de la optimizare SEO. Fără să generezi o sinergie între aceste discipline nu se poate ajunge la un rezultat optim. În plus, în agenție se promovează principiul interdisciplinarității, principiu cu care sunt de acord și eu. E important să fim conștienți și să știm cum munca noastră o influențează pe a colegilor și invers.Să meargă site-ul după ce îl urci live! Glumesc. Sunt multe provocări - fiind un domeniu în evoluție exponențială, este foarte dinamic. Sunt schimbări dese, soluții care funcționau acum 6 luni astăzi sunt învechite și trebuie să te adaptezi din mers. Un avantaj pentru mine este că am în jurul meu o echipă cool cu oameni, absolut toți, care vor să se susțină și se ajută mereu. Este foarte importantă echipa cu care lucrezi, ca să poți face față schimbărilor și provocărilor. Iar noi avem încredere unii în alții.Păi, am evoluat și eu cu ea! Acum 15 ani, majoritatea celor care realizau site-uri, căutau să dezvolte soluții interne, CMS-uri proprii, acum sunt foarte multe soluții open source și soluții standardizate, module, framework-uri predefinite, saas-uri care, uneori, simplifică foarte mult execuția. Cred că tendința este spre automatizare și standardizare. Oricum, este foarte multă cerere! Probabil că, dacă la acest moment ar mai apărea 10.000 de programatori noi pe piață, tot ar fi puțini.Echipa de web development dar și celelalte echipe, de optimizare SEO, de creație, de content, de grafică, de ppc, de analiză și tracking sunt profesioniste și oferă clienților rezultate. Profesionalismul, unitatea echipei și onestitatea față de orice client sunt garantate atunci când alege să lucreze cu AdSymphony.