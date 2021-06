Corporate News: Noi avioane de pasageri supersonice pot apărea în acest deceniu pe cer

San Francisco-Tokyo, New York Paris

Primul supersonic al lui Boom, Overture, nu a fost încă fabricat sau autorizat. Urmărește să intre în serviciu în 2029 ca un avion care va putea zbura la Mach 1,7 (aproape 2.100 km/h) și înjumătăți durata unor zboruri. Va duce pasageri de la New York la Londra în doar 3,5 ore, în loc de 7.Scott Kirby, CEO la United Airlines, a făcut anunțul spunând: „Viziunea lui Boom despre viitorul aviației comerciale, împreună cu cea mai robustă rețea a industriei, va da turiștilor și oamenilor de afaceri acces la o experiență unică”. Chiar dacă termenii înțelegerii nu au fost precizați, companiile cred că ea va genera benficii imediate.De când a fost fondată în 2014 la Denver, Boom Supersonic a adunat un capital de 270 de milioane de dolari și a crescut până la 150 de angajați. Pentru Blake Scholl, fondator și CEO, o confirmare de la o companie aeronautică tradițională îi validează viziunea de a se reveni la zborurile supersonice.Supersonicul Concorde a operat pe zboruri comerciale din 1976 până în 2003.Pentru United, comanda de avioane de la Boom este parte din strategia enunțată de Kirby când a devenit CEO anul trecut. El încearcă cu abnegație oportunități de dezvoltare. Tot în acest an, United a investit în Archer Aviation, un startup pentru eVTOL (electric vertical takeoff and landing) și a făcut un parteneriat cu Messa Airlines pentru a comanda 200 de avioane electrice care să efectueze zboruri scurte.Acestea după ce United a anunțat o investiție de multe milioane într-un startup de capturare a dioxidului de carbon și un angajament de neutralizare a emisiilor în 2050. United a fost atrasă și de planul lui Boom de a dota avioanele cu motoare care vor funcționa cu combustibil aviatic sustenabil.Dar rămâne de văzut dacă planurile lui Boom vor și decola. Compania urmărește să efectueze primul zbor în acest an, cu un avion de demonstrație numit XB-1. Dacă lucrurile vor merge conform planurilor, Boom va începe producția lui Overture în 2023 și va face primul zbor în 2026.Ultimul obstacol va fi obținerea autorizațiilor, inclusiv de la Federal Aviation Administration. Când totul va reuși, United va avea în obiectiv curse internaționale lungi, între orașe mari – San Francisco și Tokyo, New York și Paris.