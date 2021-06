Amazon ar putea scăpa complet de noul impozit pe profitul multinaționalelor convenit la summitul G7

„Speranță falsă”

Acordul urmărește să introducă o cotă minimă de 15% pe profitul marilor companii multinaționale din domeniul tehnologic.Acesta vizează de asemenea să abordeze una dintre modalitățile cheie prin care giganții tech reușesc să plătească impozite extrem de mici - declararea profiturilor în paradisuri fiscale și nu în țări în care au loc tranzacțiile.Unul dintre criteriile luate în discuție pentru selectarea companiilor ce urmează să cadă sub incidența noului impozit este marja profitului, fiind analizat un prag de 10%. Deasupra acelei marje orice profit declarat ar urma să fie realocat și taxat în țara în care fac vânzările.Acest al doilea aspect al înțelegerii ar putea fi cel care conferă un avantaj Amazon, potrivit The Guardian În pofida vânzărilor colosale, marja profitului companiei fondate de Jeff Bezos este scăzută datorită strategiei sale de expansiune agresivă și reinvestire, după cum a relatat și Vox „Profiturile noastre au rămas scăzute date fiind investițiile noastre continue în întreaga Europă”, au scris și reprezentanții Amazon în luna mai într-o postare de pe blogul companiei care a subliniat de asemenea „milioanele” de dolari plătite ca impozite de companie.Potrivit The Guardian, marja profitului Amazon a fost de doar 6,3% în 2020, semnificativ mai scăzută de pragul de 10%.„Aceasta (impozitarea giganților tech) s-ar putea dovedi a fi o speranță falsă dacă nu stabilesc detaliile cum trebuie”, afirmă Richard Murphy, profesor de contabilitate la Universitatea Sheffield din Marea Britanie, acesta adăugând că marile companii ar putea eluda cu ușurință prevederile.Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen a afirmat însă sâmbătă că Amazon și Facebook vor cădea sub incidența noului impozit pe profit.„Va include firme mari și profitabile și acele firme, cred eu, vor intra sub incidența sa după aproape orice definiție”, a declarat aceasta, potrivit Reuters