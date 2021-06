Marea Britanie a interzis cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume / Avertismentul remis de autoritatea de supraveghere financiară

Probleme globale

Autoritatea pentru Conduită Financiară (FCA) a decis că firma nu poate desfășura nicio „activitate reglementată„ în Marea Britanie, emițând totodată un avertisment cu privire la site-ul companiei, binance.com, în care recomandă consumatorilor să fie precauți cu privire la promisiunile de câștiguri ridicate din investițiile în active crypto.Decizia vine în contextul unei serii de măsuri luate de autoritățile de reglementare și supraveghere financiară din întreaga lume împotriva platformelor de tranzacționare a criptomonedelor.Binance.com este un schimb online centralizat care le oferă utilizatorilor o gamă largă de produse financiare și servicii, printre acestea numărându-se achiziția și tranzacționarea unui număr substanțial de criptomonede, precum și portofele digitale, acțiuni futures, valori mobiliare, conturi de economii și chiar împrumuturi.Binance Group, care are filiale în întreaga lume, este înregistrat în Insulele Cayman.FCA afirmă că Binance Markets Limited (BML), filiala londoneză a grupului, nu are voie în prezent să desfășoare nicio activitate reglementată fără consimțământul primit în scris din partea autorității de supraveghere financiară.BML are la dispoziție până miercuri de a se conforma deciziei și să-și sisteze operațiunile din Marea Britanie.Autoritatea britaniică de supraveghere a piețelor financiare a subliniat de asemenea că Binance Group nu deține niciun fel de autorizație sau licență pentru a desfășura activități reglementate în Marea Britanie.Deși FCA nu reglementează criptomonedele, aceasta reglementează activele crypto, companiile având obligația de a cere autorizarea de către autoritate pentru a vinde sau face publicitate unor astfel de servicii în Marea Britanie.Acest lucru înseamnă că britanicii nu vor putea folosi serviciile oferite de Binance pentru a paria pe fluctuațiile din prețul unei criptomonede însă vor putea folosi în continuare site-ul companiei pentru a cumpăra și vinde criptomonede, potrivit analistului specializat în criptovalute Colin Stone.Binance afirmă că decizia FCA nu a avea niciun „impact direct” asupra serviciilor pe care le furnizează prin intermediul Binance.com:„BML este o entitate legală separată și nu oferă produse sau servicii prin intermediul site-ului Binance.com”, a afirmat un purtător de cuvânt al companiei.Aceasta nu este prima instanță în care Binance a intrat în atenția autorităților de reglementare financiară din cauza operațiunilor sale globale.În SUA, una dintre entitățile grupului, Binance Holdings, a fost subiectul unei anchete a Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare (SEC), oficiali ai companiei fiind suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit Bloomberg SEC a emis în luna aprilie un avertisment similiar cu cel transmis luni de autoritatea britanică de supraveghere financiară.Binance a anunțat de asemenea sâmbătă că își sistează activitățile din Ontario, Canada, după ce comisia pentru bursă din această provincie a Canadei a acuzat-o, alături de alte câteva platforme de tranzacționare a criptomonedelor, că nu s-a conformat reglementărilor locale.Iar vineri, Agenția pentru Servicii Financiare din Japonia, autoritatea de reglementare a piețelor din această țară, a avertizat Binance pentru a doua oară în ultimii 3 ani că operează în țară fără autorizație.