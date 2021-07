Clariant finalizează, în acest an, prima fabrică la scară comercială, pentru producția de etanol celulozic, din Europa

​Articol susținut de ​Clariant

Fabrica sunliquid® din localitatea Podari va procesa peste 250.000 de tone de paie de grâu, provenite de la fermierii locali, pentru a produce 50.000 de tone de etanol celulozic. Construirea fabricii într-o zonă predominant rurală va crea peste 400 de locuri de muncă verzi - 100 dintre acestea în interiorul uzinei și alte 300 pentru servicii conexe, de exemplu în cadrul lanțului de aprovizionare cu materii prime. Acest lucru demonstrează cum poate fi atins conceptul „nimeni nu rămâne în urmă", unul dintre obiectivele vitale exprimate în Green Deal (Pactul Ecologic European).Pe lângă fabrica din România, Clariant are în derulare în Europa alte trei proiecte de producere a etanolului celulozic, prin tehnologia sunliquid®, în țări precum Slovacia, Polonia și Bulgaria.Această tehnologie, încă la început, valorifică întregul potențial al plantelor prin folosirea biomasei, care poate fi obținută intern, în Uniunea Europeană. Conform unui studiu realizat de ICCT (Consiliul Internațional pentru Transport Curat), aproximativ 225 milioane de tone de reziduuri ar putea fi disponibile în mod sustenabil, în Uniunea Europeană, în 2030, pentru a produce biocombustibil avansat."Tehnologia sunliquid® este sustenabilă din punct de vedere energetic, nefiind necesare alte resurse energetice ce au la bază materii fosile. Producerea de etanol celulozic economisește aproximativ 95% din emisiile de CO 2 în comparație cu combustibilul fosil. De exemplu, o fabrică ce produce 50.000 de tone de etanol celulozic economisește 120.000 de tone de CO 2 pe an, echivalentul emisiilor anuale a 35.000 de mașini. sunliquid® reprezintă o soluție tehnologică matură, gata de a fi utilizată imediat, pentru a aduce o contribuție semnificativă, în contextul în care Uniunea Europeană își dorește să își îndeplinească aspirațiile climatice, prin producerea de combustibili neutri din punct de vedere al carbonului", a declarat Christian Librera, Vice President and Head of Business Line Biofuels & Derivatives la Clariant.Tehnologia sunliquid® este rezultatul multor ani de cercetare și dezvoltare în biotehnologie și inginerie a proceselor, realizate de compania Clariant la centrul său de biotehnologie din München, Germania. Începând cu anul 2005, tehnologia a fost dezvoltată la nivel de laborator și apoi, patru ani mai târziu, demonstrată într-o unitate pilot de dimensiuni medii. Din 2012, Clariant operează o fabrică pre- comercială în Straubing, Germania, care produce până la 1.000 de tone de etanol celulozic pe an. Aici, procesul a fost testat și validat pentru a confirma fezabilitatea tehnologică, la scară largă. Apoi, în 2018 a început construcția fabricii la scară comercială în România.„Aducerea pe piață a tehnologiilor inovatoare are nevoie de un cadru legislativ stabil și coerent. Este obligatoriu să le oferim jucătorilor din industrie și investitorilor oportunitatea de a investi în proiecte de producere a biocombustibililor avansați. Industria și politicile publice trebuie să meargă mână în mână pentru a transforma viziunea Europei de a crea un mediu climatic neutru în realitate", a completat Christian Librera.Sectorul transporturilor este responsabil pentru peste 25% din emisiile de CO 2 la nivel mondial, în această industrie utilizându-se aproape 50% din producția globală de petrol. Obiectivul Green Deal (Pactul Ecologic European) este ca emisiile din transport să scadă cu 90% până în 2050. Dacă sectorul transporturilor nu își va asuma partea care îi revine, UE nu va reuși să atingă obiectivul din 2050, și anume acela de a deveni neutră din punct de vedere climatic. Electrificarea va crește, fără îndoială, semnificativ în următorul deceniu. Însă, pentru a face progrese semnificative și pentru a obține rezultate rapid, nu este suficient să ne concentrăm exclusiv asupra electrificării.Astăzi, în parcul auto sunt peste 90% de autovehicule care rulează cu un motor cu ardere internă (ICE), iar situația pare că nu se va schimba nici până în 2030. Pentru a contribui imediat la reducerea emisiilor de CO 2 , rezultate în urma utilizării motoarelor cu ardere internă din UE, sunt necesari combustibili lichizi regenerabili și sustenabili. Biocombustibilii avansați și sustenabili, cum ar fi etanolul celulozic, reprezintă o soluție neutră din punct de vedere climatic, care este disponibilă astăzi. În zilele noastre, etanolul celulozic este utilizat pentru autoturisme și ca o alternativă curată în transportul rutier greu. Cu toate acestea, se implementează și soluții tehnologice pentru a face ca etanolul celulozic să fie disponibil în sectorul aviatic și în transportul maritim, două zone care sunt greu de electrificat pe termen scurt. Prin intermediul biocombustibililor avansați, putem contribui deja, pe termen scurt, la combaterea schimbărilor climatice și la crearea unei societăți mai sustenabile.Pentru mai multe informații despre sunliquid® accesați www.sunliquid.com și www.clariant.com/romania