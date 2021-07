CEO-ul Nissan afirmă că Carlos Ghosn deținea prea multă putere în cadrul companiei / Culisele scandalului care a zguduit alianța Renault-Nissan-Mitsubishi

Legătură inseparabilă

Uchida a relatat în instanța din Japonia că factorii respectivi au dus în cele din urmă la acțiunile lui Ghosn pentru care acesta a fost pus sub acuzare de autoritățile nipone.Uchida a depus mărturie din partea companiei Nissan, acuzată că a falsificat documente pentru a nu raporta sumele reale cu care l-a plătit pe Ghosn. Nissan nu contestă acuzațiile.Greg Kelly, un fost vicepreședinte executiv al companiei, este de asemenea pus sub acuzare pentru mușamalizarea compensațiilor lui Ghosn. Kelly și fostul CEO neagă vehement acuzațiile care li se aduc.Ghosn a fost arestat în 2018 dar a fugit în Liban, țară care nu are un acord de extrădare cu Japonia, după ce a fost eliberat pe cauțiune.„M-am simțit rușinat și mizerabil când am aflat că un lucru atât de scandalos se întâmplă”, a declarat Uchida despre acuzațiile formulate împotriva lui Ghosn și Nissan.„Brandul Nissan a fost pătat, muncitorii au fost demoralizați și încrederea pe care o aveau în conducere pierdută”, a mai afirmat acesta.FOTO: RenaultUchida a relatat de asemenea că în cadrul companiei domnea o atmosferă de teamă și că angajații credeau că dacă îl contrazic pe Ghosn se vor confrunta cu riscuri serioase.Ghosn a fost trimis la Nissan în urmă cu aproximativ două decenii de către partenerul său de alianță Renault pentru a ajuta compania care atunci se afla în pragul falimentului.Însă fostul CEO a devenit mai puțin interesat de colaborare începând cu 2014 și a făcut Nissan să urmărească volumuri de vânzări, stabilind obiective mult prea ambițioase, potrivit lui Uchida.Acuzația lui Uchida, care a devenit CEO și președinte al Nissan în 2019, că Ghosn a rămas în fruntea companiei prea mult timp contrazice afirmațiile lui Kelly potrivit cărora producătorul auto căuta modalități legale de a-l plăti pe Ghosn pentru ca acesta să nu plece la o companie rivală.Nissan a aplicat o tăiere uriașă salariului lui Ghosn când publicarea salariilor directorilor marilor companii a devenit obligatorie în Japonia în 2010.Predecesorul lui Uchida, Hiroto Saikawa, a demisionat după ce a fost implicat la rândul său într-un scandal legat de ascunderea compensațiilor reale.Ghosn i-a acuzat pe ceilalți directori ai Nissan că au plănuit să îl forțeze să plece din companie din cauza temerilor că acesta ar putea cere ca Renault, care deține 43% din acțiunile Nissan, să obțină un control mai mare asupra producătorului auto japonez.Alianța dintre Renault, Nissan și producătorul mai mic Mitsubishi face schimb de tehnologie, componente auto și folosește aceleași fabrici. Acest lucru face ca Nissan și Renault să fie aproape inseparabile, potrivit experților din industrie.