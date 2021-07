BAT anunță noul director al Ariei Europa Centrală și de Sud

​Articol Smile Media

​​Frederico Monteiro, în prezent director regional de marketing pentru Europa și Africa de Nord, va prelua funcția de director BAT al Ariei Europa Centrală și de Sud (CES), după obținerea vizei

El va prelua acest rol de la Ram Addanki, care se va retrage din activitate la sfârșitul lunii iulie 2021

Frederico se va dedica în continuare obiectivului BAT de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) pentru toate entitățile implicate, obiectiv care include reducerea impactului afacerii asupra sănătății

Despre BAT la nivel global

Despre BAT în România

BAT a devenit în 2020 cel mai mare contribuabil din România, după ce a plătit circa 9,6 miliarde lei către bugetul de stat.

BAT este liderul pieței tutunului din România, cu o cotă de peste 50%

BAT are peste 3.000 de angajați și creează alte 30.000 de locuri de muncă pe lanțul de distribuție și aprovizionare

BAT a lansat în România în decembrie 2017 dispozitivul glo, cel mai inovator produs al companiei care încălzește, nu arde tutunul

Note

, în prezent director regional de marketing pentru Europa și Africa de Nord (ENA), s-a alăturat BAT în Brazilia în urmă cu aproape 13 ani. În 2009 s-a mutat în Japonia, ocupând poziția de director de marketing și, ulterior, de Director General. Fred s-a mutat apoi la Londra, unde a preluat rolul de coordonator al echipei pentru produse și inovații și apoi pe cel de director de marketing pentru produsele cu risc redus.În februarie 2019, Fred a devenit Marketing Manager pentru regiunea Europa și Africa de Nord, având o contribuție esențială la dezvoltarea puternică a noii categorii de produse pe toate piețele din regiunea Europa și Africa de Nord.„Sunt nerăbdător să continuu angajamentul BAT de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) oferind consumatorilor adulți o gamă largă de produse satisfăcătoare și cu risc redus, cum este glo”, a declarat Fred Monteiro, noul director pentru Europa Centrală și de Sud al BAT., în prezent director al CES, a decis să se retragă din activitate după mai bine de 27 de ani petrecuți în cadrul BAT în diferite țări.„Ultimii ani au reprezentat o călătorie fantastică, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Sunt recunoscător că am putut contribui la transformarea companiei de-a lungul timpului, gândindu-mă mereu la consumatorii noștri și la modul în care putem răspunde mai bine nevoilor lor, reducând în același timp impactul business-ului nostru asupra sănătății”, a declarat Ram Addanki, actualul director pentru Europa Centrală și de Sud al BAT.BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, al cărei obiectiv declarat este de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) prin reducerea impactului asupra sănătății, ceea ce presupune angajamentul de a oferi consumatorilor adulți o gamă variată de produse cu risc redus*. Compania continuă să susțină clar că țigările cauzează riscuri majore la adresa sănătății și că singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renunțarea la fumat. BAT îi încurajează pe cei care continuă să fumeze să facă trecerea complet la alternativele cu risc redus dovedit științific*. BAT se transformă într-o companie cu mai multe categorii de bunuri, axată pe consumatori și pe produse. BAT are peste 55.000 de angajați și operează în peste 180 de țări, cu 11 milioane de puncte de vânzare și 45 de fabrici în 43 de piețe. Portofoliul strategic al companiei este alcătuit din mărcile sale globale de țigări și o gamă tot mai mare de produse cu riscuri reduse*.Noile categorii de produse. Acestea includ țigări electronice, produse care încălzesc tutunul, produse moderne pentru uz oral, inclusiv produse cu nicotină pentru uz oral fără tutun, precum și produse orale tradiționale, cum ar fi snus și snuff umed. În 2020, BAT a avut 13,5 milioane de consumatori de produse care nu ard tutunul, o creștere de 3 milioane față de anul precedent. Grupul BAT a generat venituri de 25,8 miliarde GBP în 2020 și profit din operațiuni de 9,9 miliarde GBP.* Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse. Aceste produse nu sunt lipsite de risc și provoacă dependențăArticol susținut de BAT