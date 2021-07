Netflix intră oficial pe piața jocurilor după ce a început să piardă teren în fața rivalilor din streaming

După boom-ul din 2020, Netflix se confruntă cu o încetinire semnificativă a numărului de noi clienţi.În Statele Unite şi Canada, Netflix a pierdut aproximativ 430.000 de abonaţi în trimestrul doi din 2021, al treilea declin trimestrial al companiei din ultimii zece ani. În Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (regiunea EMEA), numărul de abonaţi a urcat cu 0,19 milioane, în America Latină cu 0,76 milioane, iar în regiunea Asia-Pacific cu 1,02 milioane.Compania cu sediul în California a anunţat că este în stadiul preliminar al extinderii ofertelor sale de jocuri video, care vor fi disponibile abonaţilor fără costuri suplimentare.Compania se aşteaptă ca în perioada iulie-septembrie să-şi sporească numărul de clienţi cu 3,5 milioane, în timp ce analiştii de pe Wall Street se aşteptau la o estimare de 5,5 milioane, conform datelor Refinitiv.În trimestrul doi din 2021, Netflix şi-a majorat numărul de clienţi cu 1,54 milioane, depăşind previziunile de 1,04 milioane. Numărul total de abonaţi a atins 209 milioane la 30 iunie 2021, după ce în urmă cu un an Netflix ajunsese la 10,1 milioane de clienţi.Acum Netflix se confruntă cu concurenţa din partea platformelor Disney+ (Walt Disney), HBO Max (AT&T Inc) şi alte servicii care atrag clienţi, iar cinematografele şi-au redeschis porţile, după ridicarea restricţiilor.Profitul în trimestrul doi din 2021 a urcat la 1,35 miliarde de dolari, sau 2,97 dolari pe acţiune, sub estimările analiştilor, de 3,16 dolari per titlu. În perioada iulie - septembrie 2020, profitul s-a situat la 720 milioane de dolari, sau 1,59 dolari pe acţiune.Veniturile au urcat cu 19,4% în trimestrul doi din 2021, la 7,34 miliarde de dolari, de la 6,15 miliarde de dolari în urmă cu un an, în timp ce analiştii estimau 7,32 miliarde de dolari.În acest trimestru compania se aşteaptă la venituri de 7,48 miliarde de dolari şi câştiguri de 2,55 dolari pe acţiune.