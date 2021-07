Povestea Revolut: Cum a ajuns un bancher plictisit de la Lehman Brothers să atace hegemonia sistemului bancar

Expansiune rapidă

Scepticism din partea băncilor tradiționale

Monitorizare din partea autorităților de reglementare

„Ca bancher ajunsesem deja în vârf”, a declarat Storonsky pentru Bloomberg în 2017, la 3 ani după ce părăsise sectorul, adăugând că „a devenit foarte plictisitor”.Stagnarea pe care a simțit-o în sectorul bancar a fost unul din motivele care l-au făcut pe Storonsky, care s-a născut în Rusia, să cofondeze Revolut Ltd., compania londoneză ce oferă servicii financiare online.Săptămâna trecută Revolut a organizat o nouă rundă de investiții prin care a atras 800 de milioane de dolari , valoarea totală a companiei urcând la 33 de miliarde de dolari. Partea lui Storonsky? În jur de 6,7 miliarde, potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg.Valoarea companiei a crescut de 6 ori de la ultima rundă de strângere de capital și este cea mai nouă firmă tech care a reușit să strângă bani la prețul de exercitare.Însă există și îngrijorări legate de o posibilă bulă pe piața serviciilor financiare online:În luna martie compania de plăți mobile Stripe a devenit cel mai mare startup din SUA fiind evaluat la 95 de miliarde de dolari după ultima rundă de investiții. Wise Plc, rivala londoneză a Revolut, a fost listată pe bursă luna aceasta și este evaluată acum la 13 miliarde de dolari.După ce Storonsky, acum în vârstă de 36 de ani, a lansat Revolut alături de Vlad Yatsenko, un dezvoltator IT care înainte a lucrat pentru Deutsche Bank, compania a avut parte de o ascensiune fulminantă.Revolut a început cu carduri preplătite de debit fără comisioane pentru tranzacțiile internaționale. Acum serviciile sale includ conturi bancare, transferuri internaționale de bani, criptomonede, tranzacții pe bursă, instrumente de bugetare și de plată a facturilor.„Ideea a fost mereu să ne extindem dincolo de transfeluri în străinătate”, declara Storonsky, la origini un fizician, în 2017 pentru Bloomberg.„Încercăm să ne lansăm pe cât de rapid posibil, viteza fiind mult mai importantă decât să prioritizăm și apoi stabilim o țintă pentru cât de mari vrem să creștem”, a adăugat antreprenorul.Acest model de afacere a ajutat la atragerea tinerilor care au început încet să folosească tot mai mult Revolut.Owen Barron, un tânăr în vârstă de 29 de ani din Dublin care a vorbit cu jurnaliștii de la Bloomberg, a început să folosească Revolut în 2017.Acestuia i-au plăcut comisioanele mai scăzute și faptul că putea să folosească bancomatele în străinătate, ajungând acum să folosească aplicația în fiecare zi.„Este ca și cum ai avea Instagram sau WhatsApp pe telefonul tău”, a declarat irlandezul care în urmă cu 18 luni a început să folosească o altă funcționalitate a aplicației: cea de investiții.Nikolay Storonsky (FOTO: Wikimedia Commons)Singurul dezavantaj pe care Barron îl vede la Revolut sunt comisioanele. În prezent acesta folosește un cont gratuit care permite un număr limitat de retrageri înainte de a fi percepute comisioane.În Irlanda acesta poate efectua până la 5 retrageri la bancomat sau să retragă 200 de euro, în funcție de valoarea retragerilor, înainte ca un comision de 2% să îi fie aplicat.„Nu am văzut niciodată un apetit puternic a consumatorilor să plătească un comision lunar pentru servicii”, afirmă Jim Miller, director executiv al departamentului de plăți și tranzacții bancare la compania de cercetări J. D. Power.„Poate dacă este numită o cotizație de membru?”, glumește acesta.Miller este sceptic și cu privire la expansiunea Revolut în noi servicii. Băncile tradiționale folosesc de decenii conturile curente ca o oportunitate de a construi o relație cu clienții lor, sperând că în cele din urmă aceștia vor cumpăra o asigurare sau accesa un credit ipotecar.„Sunt în servicii financiare de peste 30 de ani și în tot acest timp am discutat doar despre construirea întregii relații, abordarea 'supermarketului financiar'.Ambițiile Revolut au atras de asemenea atenția autorităților responsabile de supravegherea financiară. În Marea Britanie autoritatea competentă a verificat în 2018 de ce compania a oprit temporar un sistem proiectat să blocheze tranzacțiile suspecte.Foști angajați au vorbit despre probleme legate de suprasolicitarea la locul de muncă și condițiile de burnout de la Revolut, care are un semn de neon în birourile sale ce îndeamnă „Get S--t Done!” (Rezolvă treaba!), o reflecție a convingerii lui Storonsky că serviciile financiare sunt o cursă în care câștigătorul ia tot.Însă acele ambiții l-au răsplătit cu generozitate pe Storonsky care este cel mai mare deținător individual de părți sociale ale Revolut.Însă acesta rămâne prevăzător cu privire la reglementările din sectorul bancar unde și-a început cariera pe măsură ce vrea să transforme Revolut în una din cele mai mari companii de servicii financiare din lume.„Să o luăm pe scurtătură ca să facem economii pur și simplu nu este posibil în domeniul nostru”, susține cofondatorul Revolut.