Facebook lucrează la crearea unui „metavers” și Mark Zuckerberg vrea să te încorporeze în el

Ce este un „metavers”?

Călătoria către „metavers” a Facebook

Facebook strânge o echipă care să lucreze la „metavers”, o lume digitală în care oamenii pot trece de la un dispozitiv la altul și comunica într-un mediu virtual, a anunțat luni CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, citat de Euronews Potrivit lui Zuckerberg, acesta va fi un „meta-univers” în care realul și virtualul se vor îmbina într-o viziune science fiction care deja este folosită în jocurile video.„Vă puteți gândi la 'metavers' ca la un internet întrupat în care, în loc să te uiți doar la conținut, faceți parte din el”, a declarat acesta în cadrul unui interviu acordat The Verge Noua echipă va face parte din divizia de realitate virtuală a Facebook, potrivit unui anunț făcut de directorul proiectelor VR ale companiei, Andrew Bosworth.Ideea metaversului a fost vehiculată pentru prima dată în literatura science fiction (FOTO: Wavebreak / Profimedia Images)„Metaversul” desemnează o paralelă în ciberspațiu pentru realitatea fizică. În acest spațiu virtual o comunitate de persoane poate interacționa sub forma unor avataruri.Conceptul a fost menționat pentru prima dată în romanul science fiction „ Snow Crash ” publicat în 1992 de autorul american Neal Stephenson.Ideea se referă la contopirea realităților fizice, augmentate și virtuale într-un spațiu online împărtășit de toți.Unele comunități de jocuri video au creat deja „embrioni” de meta-universuri, ca de exemplu Roblox (o platformă care include o mulțime de jocuri create de copii și adolescenți) sau Fortnite (un joc shooter de supraviețuire care se laudă cu 350 de milioane de utilizatori.În luna aprilie 5 concerte virtuale susținute de rapperul Travis Scott, care a apărut ca un avatar în Fortnite, au fost urmărite de peste 12 milioane de gameri.Hologramele, dispozitivele VR și ochelarii de realitate augmentată vor permite treptat „mișcări” fluide între universurile virtuale în locuri fizice, un proces pe care Zuckerberg îl compară cu „teleportările”.Facebook a făcut investiții majore în tehnologiile legate de realituatea virtuală (FOTO: CNP-AD Media / Sipa Press / Profimedia Images)Cea mai mare rețea social media din lume a investit puternic în realitatea virtuală și augmentată, dezvoltând echipamente hardware precum dispozitivul Oculos VR și lucrând la ochelari de realitate augmentată și alte tehnologii din domeniu.Facebook a cumpărat de asemenea o multitudine de studiouri de jocuri VR, printre care BigBox VR, având aproximativ 10.000 de angajați care lucrează la proiecte de realitate virtuală, potrivit unui reportaj realizat în luna martie de site-ul The Information Zuckerberg a declarat că este normal să investească puternic pentru a modela ceea ce pariază că va fi următoarea mare platformă online.„Cred că 'metaversul' va fi succesorul internetului mobil și crearea acestei echipe este următorul pas în călătoria noastră de a ajuta la construirea sa”, a afirmat acesta luni într-o postare pe Facebook.Pentru The Verge CEO-ul Facebook a declarat că: „Dacă facem asta bine cred că în următorii 5 ani sau așa ceva...vom face tranziția de la o companie văzută ca una de social media la o companie de 'metavers'”.