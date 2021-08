Fericirea trece prin stomac? Marile companii vor să-și convingă angajații să revină la birouri cu mese gratuite

Mese luni și vineri sau „twilight food”

În cazul băncii Goldman Sachs, micul dejun, prânzul şi îngheţata gratuite fac parte din oferta prin care încearcă să îşi convingă angajaţii de la Londra şi până la Hong Kong şi New York să renunţe la confortul de acasă, de unde unii lucrează începând din luna martie a anului trecut, când a izbucnit pandemia.Mai mult, conducerea băncii permite acum angajaţilor să ia masa pe o terasă de pe acoperişul unei clădiri de birouri din Londra, care până acum era rezervată doar clienţilor aflaţi în vizită şi membrilor familiei regale.„Mâncarea joacă un rol important în viaţa de la birou şi companiile utilizează oferta lor de mâncare pentru a încerca să influenţeze comportamentul angajaţilor”, spune Robin Mills, manager pentru Marea Britanie şi Irlanda la compania de catering Compass Group Plc.La rândul său, Xavier Rees, directorul biroului de la Londra al grupului media Havas, spune că firma „are rezultate mai bune când lumea este la birou” şi de aceea prioritatea sa este să readucă angajaţii la serviciu, acolo unde este posibil.„Poate că nu cinci zile pe săptămână, dar cu siguranţă mai frecvent decât niciodată, fără a-i lipsi de noile libertăţi descoperite în timpul carantinei”, spune Rees.Pentru a-şi atinge acest scop, grupul Havas, unul dintre clienţii firmei de catering Compass, utilizează mâncarea, investind în bucătăria sa internă, precum şi în cafenea şi cafea, şi permite angajaţilor să facă propuneri cu privire la meniuri.Prin noile opţiuni de mâncare puternic subvenţionate se numără alimente mai sănătoase, cu prilejul „Wellness Wednesdays”, şi meniuri inspirate de evenimente culturale, sărbători şi bucătăriile din întreaga lume.De asemenea, pe întreaga perioadă a lunii august angajaţii Havas vor beneficia de mese de prânz gratuite în zilele de luni şi vineri.Unele companii se folosesc de mâncare pentru a atinge şi alte obiective, de exemplu pentru a egaliza prezenţa pe parcusul celor cinci zile a săptămânii sau pentru a încuraja modificarea modului de lucru, susţine compania de catering Compass.De exemplu, unele companii au extins oferta de mâncare pentru zilele de luni şi vineri, când mai puţini oameni vin să lucreze de la birou.Altele oferă mai multe opţiuni de tip „twilight food” între orele 18:00 şi 21:00, pentru a-i mulţumi pe cei care muncesc de la birou doar câteva zile pe săptămână, dar în acele zile stau mai mult timp la birou.Chiar şi aşa, nu toate companiile se gândesc la beneficii de tip mâncare gratuită. De exemplu, fintech-ul Revolut, care a făcut deja tranziţia permanentă la un mod de lucru flexibil, nu se gândeşte să revină prea curând la munca de la birou şi de aceea a transformat birourile sale din cartierul londonez Canary Wharf în spaţii de muncă colaborative.La rândul său, Microsoft Inc. a anunţat că unii dintre angajaţii săi ar putea să lucreze de acasă pentru totdeauna, iar Adobe Inc. subliniază că revenirea la munca de la birou este în întregime la latitudinea angajaţilor.