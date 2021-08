„Domnul Pălărie Albă”, hackerul care a realizat cel mai mare jaf din istoria crypto, a fost invitat să devină consultantul-șef de securitate al companiei pe care a atacat-o

„Domnul Pălărie Albă”





„Domnul Pălărie Albă” este o referință la așa-numiții hackeri etici care sondează vulnerabilități în sistemele unor organizații care le-ar putea expune unor atacuri.



Recompensă de jumătate de milion de dolari

Poli Network, o rețea descentralizată care susține că oferă servicii de armonizare a funcționării criptomonedelor, a fost vizată săptămâna trecută de un atac masiv în urma căruia hackerul (sau hackerii) au reușit să fure monede digitale în valoare de peste 600 de milioane de euro.Cineva a exploatat o vulnerabilitate în codul sursă al rețelei care permite utilizatorilor săi să schimbe monede digitale dintr-o bază de date în alta, breșă care i-a permis să transfere criptomonedele în propriile portofele digitale.Poly Network lets users swap tokens from one digital ledger to another.Deși a fost prezentat inițial ca unul dintre cele mai mari jafuri crypto din toate timpurile , unii experți din domeniu cred acum că acesta este de fapt cel mai mare realizat vreodată, depășind ca valoare a activelor furate atacul din 2018 căreia i-a căzut victimă platforma japoneză Coincheck (534,8 milioane de dolari).Însă în cazul Poly Network hackerul din spatele atacului a ales să returneze majoritatea criptomonedelor furate , păstrând monede digitale în valoare de doar 33 de milioane de dolari.Însă criptomonede returnate în valoare de 200 de milioane de dolari sunt deocamdată inaccesibile într-un cont care necesită o parolă atât a Poly Network cât și a hackerului pentru a putea fi accesat.Echipa de la Poly Network s-a rugat de hacker, căruia îi spune „Domnul Pălărie Albă”, să îi dea parola - cunoscută drept „cheie privată” - necesară pentru recuperarea banilor.Însă experții în securitate au pus sub semnul întrebării faptul că hackerul care a realizat atacul asupra Poly Network ar fi unul etic, nefiind clar de ce acesta a ales să returneze activele furate.Unii sunt de părere că acesta nu și-a dat seama cât de dificil îi va fi să spele o cantitate atât de mare de criptomonede obținute ilicit.O persoană anonimă care pretinde că este hackerul a spus că va furniza cheia la cont „odată ce totul este pregătit”.Săptămâna trecută Poly Network i-a oferit acestuia o recompensă de 500.000 de dolari pentru înapoierea tuturor criptomonedelor furate.Inițial acesta a refuzat oferta însă ulterior a anunțat printr-un mesaj codificat într-o tranzacție digitală înregistrată luni că:„Iau în considerare acceptarea recompensei ca bonus pentru hackerii publici care pot sparge rețeaua Poly Network”.Cei de la Poly Network au anunțat la rândul lor că speră să implementeze o „actualizare semnificativă a sistemelor” pentru a împiedica în viitor un astfel de atac dar că nu o pot face până când nu sunt înapoiate toate activele furate.Echipa Poly Network a declarat de asemenea că recompensa de jumătate de milion de dolari rămâne în picioare și l-a invitat pe hacker să devină „consultantul-șef de securitate” al companiei.„Pentru a ne exprima mulțumirea și a-l încuraja pe Domnul Pălărie Albă să contribuie în continuare la progresele în securitate din domeniul blockchain și Poly Network, îl invităm călduros să devină Consultantul-Șef de Securitate al Poly Network”, a anunțat compania într-un comunicat.Poly Network a anunțat de asemenea că nu intenționează să înainteze o plângere penală împotriva hackerului.