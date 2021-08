Tim Cook va încasa 750 de milioane de dolari de la Apple săptămâna aceasta

Prețul acțiunilor Apple a crescut cu aproximativ 12% anul acesta.



Tim Cook a declarat în 2015 că intenționează să își doneze majoritatea averii și a donat deja acțiuni ale Apple în valoare de milioane de dolari.



Corporate Report: Care sunt companiile din clubul „Peste 1.000.000.000.000 dolari”? Prețul acțiunilor Apple a crescut cu aproximativ 12% anul acesta.Tim Cook a declarat în 2015 că intenționează să își doneze majoritatea averii și a donat deja acțiuni ale Apple în valoare de milioane de dolari.

Pachetul este alcătuit din aproximativ 5 milioane de acțiuni ale Apple, în valoare de 750 de milioane de dolari, potrivit calculelor făcute de Bloomberg News.Creșterea vertiginoasă a prețurilor acțiunilor Apple i-au permis lui Cook, în vârstă de 60 de ani, să încaseze sume impresionante an după an, acesta devenind miliardar, cu o avere estimată la 1,5 miliarde de dolari potrivit Indexului Miliardarilor realizat de Bloomberg.Când a preluat conducerea companiei în urmă cu 10 ani, unii analiști au fost sceptici cu privire la capacitatea lui Cook, văzut ca un tehnocrat, de a-i lua locul carismaticului Steve Jobs și a companiei de a înregistra același succes sub conducerea sa.Însă veniturile Apple au crescut de peste două ori, acțiunile companiei au avut un randament de 1.100% și valoarea de piață a companiei a trecut de două trilioane de dolari sub conducerea lui Cook.