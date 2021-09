Polonezii de la CD Projekt au anunțat prima expansiune pentru jocul Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, în care joacă starul american Keanu Reeves, a fost unul dintre cele mai aşteptate jocuri ale anului trecut dar după un debut afectat de erori care l-au făcut aproape nejucabil , acesta a fost retras din PlayStation Store al Sony timp de şase luni, revenind pe piaţă în iunie.CD Projekt nu a oferit informaţii privind numărul de jocuri Cyberpunk vândute în primul semestru al anului 2021, dar oficiali ai companiei au afirmat într-o conferinţă cu analiştii că jocul a fost principala sursă de venituri în perioada respectivă.Alături de The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk a contribuit la creșterea încasărilor CD Projekt cu 29% în primul semestru, la 470,6 milioane de zloţi (124 milioane dolari).CD Projekt a raportat un profit net de 105 milioane de zloţi, mai mic cu 28% comparativ cu intervalul similar al anului trecut, dar peste rezultatul de 71 de milioane de zloţi anticipat de analişti.Extinderea Cyberpunk ar implica taxarea jucătorilor, la fel ca în cazul celor lansate pentru The Witcher, a declarat Michal Nowakowski, membru în consiliul de administraţie al companiei.„Când vorbim despre expansiuni, atunci vorbim despre lucruri mai mari”, a spus el, refuzând în acelaşi timp să ofere un calendar specific pentru lansarea acesteia.CD Projekt a lucrat la remedierea jocului şi a lansat 10 patch-uri şi remedieri.Producătorul de jocuri video intenţionează să lanseze versiunile următoare ale Cyberpunk şi The Witcher 3 la sfârşitul acestui an.„Având în vedere numărul relativ mic de versiuni Next Gen ale jocurilor de înaltă calitate disponibile pe piaţă, credem că CP77 ar putea deveni unul dintre cele mai bine vândute titluri", au scris analiştii JP Morgan într-o notă adresată clienţilor.