Portretul lui ​​Xu Jiayin, miliardarul chinez autodidact care luptă pentru salvarea Evergrande

„Ieșirea din mediul rural”

Cel mai bogat de pe continent. Laude pentru partid

Cunoscut și sub numele de Hui Ka Yan în cantoneză, bărbatul de 62 de ani a fost cel mai bogat om din China, cu o înclinație pentru iahturi și branduri de lux și laude la adresa partidului.Dar Evergrande s-ar putea prăbuși în curând având sute de miliarde de dolari datorii, amenințând că va afecta a doua cea mai mare economie din lume.Creșterea lui Xu Jiayin o reflectă pe cea a Chinei, care a crescut de la o societate în mare parte rurală și sărăcită la economia gigantică care este astăzi.Miliardarul de astăzi, a cărui mamă a murit când avea doar un an, și-a amintit într-un discurs din 2017 cum a mâncat cartofi dulci și a prăjit pâine pe tot parcursul școlii sale. „Cearșafurile pe care le-am pus pe pat, plapuma cu care ne-am acoperit și hainele pe care le-am purtat au fost peticite”, a spus el.„În acel moment, cea mai mare dorință a mea a fost să ies din mediul rural, să găsesc un loc de muncă și să pot mânca mai bine”.Când universitățile s-au redeschis, Xu Jiayin a studiat metalurgia înainte de a fi repartizat la o uzină siderurgică de stat. În 1992 a plecat la Shenzhen, inima reformei și experienței de deschidere a Chinei din anii 1990, înainte de a fonda Evergrande în 1996.Cele 323 de apartamente din primul proiect finalizat al companiei se vând rapid și câștigă 80 de milioane de yuani. Evergrande s-a angajat în dezvoltarea în masă, construind apartamente la mare căutare în toată China și valorificând acumularea rapidă de avere.Grupul a strâns 70,5 miliarde de dolari din Hong Kong (7,6 miliarde de euro) în 2009, devenind cea mai mare companie imobiliară privată din China și făcând din domnul Xu cel mai bogat om de pe continent.În 2010, Xu a cumpărat echipa de fotbal din Guangzhou, a redenumit-o Guangzhou Evergrande și a investit în jucători și antrenori de talie mondială. De asemenea, grupul investește în vehicule electrice, turism și apă îmbuteliată.Potrivit site-ului SuperYachtFan, Xu deține un iaht de 60 de milioane de dolari și are un jet privat. Xu a devenit cunoscut pentru dragostea față de brandurile de lux, câștigând porecla „Belt Xu” după ce a purtat o centură Hermès la Congresul Național Politic în 2012.Pentru unii, acest succes s-a datorat unor relații strânse foarte utile, în special cu fratele fostului prim-ministru Wen Jiabao.Dar Xu își atribuie succesul educației ... și Partidului Comunist."Fără a susține din nou examenul de admitere la colegiul național, aș fi în continuare în mediul rural. Fără o bursă de stat de 14 yuani, nu aș fi putut merge la universitate. Fără reformă și deschiderea țării, Evergrande ar fi nu fi ceea ce este astăzi ”, a spus el.Dar Xu Jiayin se confruntă acum cu represiunea guvernului asupra marilor averi, președintele Xi Jinping conducând o campanie pentru „prosperitate comună”.În 2017, averea lui a fost estimată la 43 de miliarde de dolari, conform indicelui Bloomberg Billionaires Index, dar acum este estimată la mai puțin de 9 miliarde de dolari și a pierdut 14,5 miliarde de dolari de la începutul anului, odată cu prăbușirea valorii Evergrande.