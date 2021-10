Elon Musk spune că Starlink „discută cu companiile aeriene” despre adăugarea internetului prin satelit la servicii

El a cerut utilizatorilor interesați să vorbească direct cu companiile aeriene despre adăugarea opțiunii de internet. Este timpul să găsiți cea mai apropiată cutie de sugestii sau, mai realist, forme digitale ca aceasta de la United.

Musk nu a specificat cu ce companii aeriene vorbea deja compania spațială despre instalarea serviciului.

De asemenea, Musk a susținut Starlink, garantând că va oferi o latență scăzută și ”conectivitate pe jumătate de gigabit în aer!”

Nu a menționat și prețurile. Majoritatea serviciilor WiFi în zbor percep o taxă suplimentară pentru acces.

