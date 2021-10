Jeff Bezos, suspectat că a mințit sub jurământ Congresul / Noul CEO al Amazon a fost chemat la Washington să dea explicații

Amazon neagă acuzațiile

În discuție: o nouă investigațe Reuters publicată săptămâna trecută care dezvăluie potențiale practici anticoncurențiale ale gigantului de comerț electronic, afirmând că Amazon ar fi folosit date de cercetare și vânzări de la comercianți individuali de pe platforma sa pentru a ajuta la dezvoltarea propriilor produse.Jeff Bezos a negat suspiciuni similare atunci când a depus mărturie sub jurământ în fața Congresului în 2020.Citând investigația Reuters, un grup de membri ai Congresului a trimis duminică o scrisoare actualului CEO al Amazonului, Andy Jassy, ​​amenințând că vor cere Departamentului de Justiție să deschidă o anchetă penală, relatează BBC „În cel mai bun caz, această investigație confirmă că oficialii Amazon au indus în eroare Comitetul [din Congres]”, scriu legiuitorii americani într-o scrisoare obținută de ziarul The New York Post „În cel mai rău caz, arată că este posibil [ca Bezos] să fi mințit Congresul cu o posibilă încălcare a legii penale federale”, mai notează congresmenii.Un purtător de cuvânt al Amazon a respins acuzațiile, afirmând că informațiile apărute în presă sunt inexacte.„Amazon și directorii săi nu au indus în eroare comitetul și am negat și am căutat să corectăm informațiile incorecte din articolele în cauză”, a declarat acesta într-un comunicat remis jurnaliștilor de la New York Post.„După cum s-a menționat deja, avem o politică internă care o depășește pe cea a oricărui alt comerciant cu amănuntul cunoscut de noi, care interzice utilizarea datelor individuale ale vânzătorului pentru a dezvolta produse cu marca privată a Amazon”.Congresmenii îi citează în scrisoarea lor și pe Nate Sutton, avocatul general asociat al Amazon care a depus la rândul său mărturie în fața Congresului în 2019, David Zapolsky, avocatul general al companiei, și Brian Huseman, vicepreședintele pentru politici publice al gigantului de comerț electronic.Deși eclipsate de scandalurile care au zguduit Facebook în ultimele săptămâni, problemele Amazon nu sunt nici ele puține la număr.Compania fondată de Jeff Bezos este vizată de investigații ale autorităților de reglementare antitrust din Statele Unite , Uniunea Europeană și India, toate suspectând Amazon că și-ar fi folosit poziția dominantă pe piață pentru a zdrobi concurența.„Vânzătorii terți suportă costurile și incertitudinile inițiale atunci când introduc noi produse; prin simpla identificare a acestora, Amazon reușește să vândă produse odată ce succesul lor a fost testat”, a scris într-un raport din 2017 fosta șefă a Comisiei Federale pentru Comerț din SUA, Lina Khan.„Implicațiile anticoncurențiale aici par clare”, a subliniat aceasta.