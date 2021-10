BAT a plătit peste 7,8 miliarde de lei la bugetul de stat în primele 9 luni ale anului

​Articol susținut de BAT

BAT este cel mai mare contribuabil la bugetul statului și cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România cu o cotă de piață de peste 50%. În 2020, BAT a vărsat în vistieria statului circa 9,65 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 6,5% din veniturile fiscale ale României și a circa 1% din PIB. Acest lucru a fost posibil datorită unei scăderi record a comerțului ilicit, care a coborât pentru prima dată sub nivelul de 10%.„Suntem dedicați obiectivului nostru de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow) prin reducerea impactului afacerii noastre asupra sănătății. Ne-am angajat să continuăm investițiile în gama noastră de produse cu risc redus, cum este glo, și să punem accentul pe prioritățile noastre de sustenabilitate. Dar pentru a putea continua investițiile în România și a asigura venituri sustenabile pentru bugetul de stat sunt esențiale menținerea sub control a nivelului contrabandei cu țigări și crearea unui cadrul fiscal predictibil”, a declarat Frederico Monteiro, Directorul Ariei Europa Centrală și de Sud din cadrul BAT.BAT are un impact puternic asupra pieței muncii din România, atât direct, cât și indirect, creând peste 3.000 de locuri de muncă și generând alte 30.000 prin lanțul de distribuție și aprovizionare.Fabrica BAT din Ploiești este a doua cea mai mare din Europa a grupului după ce investițiile totale ale companiei au depășit pragul de 500 de milioane din 1996 până în prezent.BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, al cărei obiectiv declarat este de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) prin reducerea impactului asupra sănătății, ceea ce presupune angajamentul de a oferi consumatorilor adulți o gamă variată de produse cu risc redus*. Compania continuă să susțină clar că țigările cauzează riscuri majore la adresa sănătății și că singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renunțarea la fumat. BAT îi încurajează pe cei care continuă să fumeze să facă trecerea complet la alternativele cu risc redus dovedit științific*. BAT are peste 55.000 de angajați și operează în peste 180 de țări, cu 11 milioane de puncte de vânzare și 45 de fabrici în 43 de piețe. Portofoliul strategic al companiei este alcătuit din mărcile sale globale de țigări și o gamă tot mai mare de produse cu riscuri reduse*.Noile categorii de produse. Acestea includ țigări electronice, produse care încălzesc tutunul, produse moderne pentru uz oral, inclusiv produse cu nicotină pentru uz oral fără tutun, precum și produse orale tradiționale, cum ar fi snus și snuff umed. În 2020, BAT a avut 13,5 milioane de consumatori de produse care nu ard tutunul, o creștere de 3 milioane față de anul precedent. Grupul BAT a generat venituri de 25,8 miliarde GBP în 2020 și profit din operațiuni de 9,9 miliarde GBP.* Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse. Aceste produse nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.