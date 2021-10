Amazon a încheiat un contract cu MI6 pentru a găzdui documentele „top secret” ale Marii Britanii

De ce a ales MI6 Amazon

Achiziția unui sistem cloud de înaltă securitate a fost cerută insistent de GCHQ, agenția de telecomunicații speciale a Londrei, acesta urmând să fie folosit și de agențiile-surori MI5 și MI6, precum și de alte departamente guvernamentale din Marea Britanie, precum ministerul apărării, în timpul unor operațiuni comune.Contractul, despre care experții din industrie afirmă că se va ridica la 500 de milioane - un miliard de lire sterline în următorii 10 ani, a fost semnat anul acesta, potrivit mai multor persoane familiare cu discuțiile.Însă detaliile înțelegerii sunt ținute secrete și nu trebuiau să apară în public, potrivit surselor Financial Times. Deși AWS este o companie americană, toate datele celor trei agenții vor fi păstrate în Marea Britanie.Sursele jurnaliștilor de la Financial Times afirmă de asemenea că Amazon nu va avea acces la informațiile găzduite de platformă.Jeremy Fleming, directorul GCHQ , a declarat anterior că folosirea inteligenței artificiale (AI) „va fi în centrul” transformării agenției sale cu scopul de a păstra Marea Britanie în siguranță pe măsură ce spionajul face tranziția în epoca digitală.Noul serviciu de stocare în cloud - proiectat să găzduiască informații „top secret” - va permite spionilor să partajeze mai ușor date dacă se află în alte țări și va include diferite aplicații de ultimă generație, precum cele de recunoaștere a vocii.El va asigura de asemenea o mai bună conectivitate între bazele de date ale celor trei agenții.Mutarea Londrei de a acorda acest contract unei companii americane i-a luat prin surprindere pe unii experți.„Suveranitatea contează și există un motiv pentru care, istoric vorbind, tehnologia din domeniul securității a fost mereu construită și întreținută intern”, a declarat un veteran al serviciilor pentru FT.Sursele Financial Times afirmă că GCHQ a dorit inițial să găsească o companie locală care să creeze acest serviciu însă că în ultimii ani a devenit clar că niciuna din companiile britanice nu va putea oferi capabilitățile necesare.