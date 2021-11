MedLife semnează preluarea integrală a Spitalului OncoCard Brașov, unul dintre cele mai mari centre private de diagnostic și tratament oncologic din România

​Sistemul Medical MedLife anunță reluarea procesului de achiziție a Spitalului OncoCard Brașov, unul dintre cele mai importante centre de diagnostic și tratament oncologic din România, prin semnarea contractului de preluare a 100% din acțiunile grupului. Potrivit reprezentanților MedLife, discuțiile pentru preluarea OncoCard au fost inițiate încă de la finalul anului 2019, însă au fost amânate în contextul pandemiei de COVID-19 și reluate anul acesta.





• Tranzacția este derulată de Policlinica de Diagnostic Rapid, prima companie intrată în Grupul MedLife, fiind o confirmare fermă a dezvoltării accelerate a afacerilor medicale locale post achiziție.• Prin această achiziție, MedLife continuă planul de dezvoltare pe segmentul de oncologie și radioterapie la nivel de grup, Spitalul OncoCard fiind una dintre cele mai importante platforme de diagnostic și tratament oncologic din România.• Odată cu validarea de către Consiliul Concurenței, această tranzacție va contribui și la consolidarea celei mai mari comunități de antreprenori români creată sub umbrela MedLife, singura companie din top trei la nivel național cu acționariat românesc.• MedLife are în intenție încă 2-3 tranzacții importante pentru întărirea poziției de lider național și pentru creșterea prezenței la nivel regional.În prezent, tranzacția de preluare a Spitalului OncoCard este derulată de către Policlinica de Diagnostic Rapid, prima companie preluată de către Grupul MedLife ca urmare a unui proces de achiziție. Odată cu definitivarea tranzacției și integrarea în cadrul Grupului MedLife, evoluția PDR Brașov a fost una spectaculoasă, compania ajungând în scurt timp în top 10 operatori medicali la nivel național.“De mai bine de zece ani aducem alături de noi medici antreprenori din întreaga țară pentru a dezvolta capitalul românesc. Astăzi, dincolo de faptul că am reușit să dezvoltăm cea mai mare comunitate de antreprenori români din sectorul medical privat, asistăm și la o replicare a strategiei noastre de achiziții la nivelul companiilor integrate în grup. Și suntem foarte mândri de ceea ce am reușit să construim. Este dovada faptului că strategia pe care am urmat-o, aceea de a păstra managementul fondator, de a merge împreună și de a crește accelerat, a fost una câștigătoare. Și avem convingerea că vom putea replica acest model și la nivel regional” a declarat Mihai Marcu, Președinte & CEO al Grupului MedLife.“Semnarea contractului de preluare a spitalului OncoCard, unul dintre cei mai mari operatori din zona de oncologie la nivel național reprezintă cea mai importantă realizare a noastră, a PDR Brașov, de la înființare și până în prezent. Sunt unul dintre fondatori și sunt mândru să fac parte din comunitatea de antreprenori MedLife și să pun umărul la dezvoltarea acestui ecosistem în sectorul medical privat” a declarat Mihai Vârciu, medic fondator al grupului de clinici PDR Brașov, companie parte din grupul MedLife.Înființat în 2012, Spitalul OncoCard se bazează pe un concept inovator de medicină integrativă care începe din faza de diagnosticare a pacientului oncologic și acoperă toată perioada de terapii active specifice. Unitatea medicală include ambulatoriu de specialitate, secție de chirurgie oncologică, departamentele de hematologie, radioterapie și imagistică medicală, dar și un laborator propriu, utilizat intern pentru pacienții internați. De asemenea, OncoCard dispune de tehnologie de ultimă generație care permite realizarea de investigații imagistice de înaltă precizie, inclusiv PET/CT și scintigrafii, și tratamente țintite de tip IMRT, RapidArc sau radioterapie convențională tridimensională.De la deschidere și până la momentul actual au fost făcute investiții în valoare de 24 de milioane de euro în Spitalul OncoCard. La nivelul anului 2020, compania a înregistrat o cifră de afaceri consolidată în valoare de 56,4 milioane de lei, în creștere cu 21% față de anul 2019.“Misiunea noastră este de a fi în slujba permanentă a pacienților și de a furniza servicii medicale la cel mai înalt nivel de performanță, astfel încât să reușim să insuflăm acestora încredere, curaj, dorința de a lupta, de a învinge boala și de a reda încrederea în viață. Încă de la primele discuții cu MedLife, am știut că și obiectivul lor este același, de aceea am avut încredere în acest parteneriat și l-am dus mai departe. În fiecare zi ne propunem să devenim etalon al calității la nivelul serviciilor medicale pe care le oferim, iar alături de MedLife vom continua acest drum, ajungând la tot mai mulți pacienți care au nevoie de noi”, a declarat Raluca Butuza, proprietarul acțiunilor OncoCard Brașov.Tranzacția urmează să fie analizată de Consiliul Concurenței. Odată aprobată, aceasta poate deveni a doua cea mai importantă tranzacție a grupului MedLife din 2021, după aprobarea Neolife.“Așa cum anunțam acționarii noștri, avem în derulare încă 2-3 tranzacții de M&A importante. Turăm motoarele și investim în mărirea rețelei din România, care este deja substanțial mai mare decât orice altă rețea privată, cu o acoperire net superioară la nivel de județ și în Capitală. Dorim ca abonații noștri, persoane fizice sau angajați ai companiilor partenere să știe că pot ajunge cu mașina în cel mult o oră la una dintre unitățile medicale MedLife, indiferent de locul în care s-ar afla.Totodată, dorim să ne consolidăm prezența în afara granițelor. După mai bine de zece ani în care am fost lider național, este momentul să demonstrăm că putem deveni unul dintre liderii regionali”, a mai declarat Mihai Marcu.