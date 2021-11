Tim Cook afirmă că Apple are o „răspundere” de a face afaceri în China, în pofida încălcării drepturilor omului

Afaceri dubioase ale Apple în China

„Pace mondială prin comerț mondial”, explică acesta mentalitatea după care se ghidează, adăugând că operarea în țări străine înseamnă că Apple trebuie să „ia la cunoștință că există legi diferite pe alte piețe”.CEO-ul Apple a făcut aceste comentarii la o conferință online organizată de publicația New York Times după ce a fost întrebat de jurnalistul Andrew Sorkin despre prezența controversată a companiei sale în China.Cook a răspuns cu un citat din Tom Watson , președinte al IBM în anii 1930.China este o piață profitabilă pentru Apple care a jucat un rol important în succesul companiei fondate de Steve Jobs.Apple se bazează de asemenea pe forța de muncă ieftină din țara pentru asamblarea multora din dispozitive sale populare.Însă o investigație publicată în luna mai de jurnaliștii de la The Information a descoperit că 7 din furnizorii Apple din China au legături cu programe de muncă forțată, inclusiv în regiunea Xinjiang unde are loc reprimarea minorității uigure.Investigația a fost publicată la un an după ce un amplu raport redactat de Institutul pentru Politici Strategice din Australia a descoperit de asemenea legături între furnizorii Apple și folosirea muncii forțate în regiunea Xinjiang.Human Rights Watch estimează că în jur de un milion de musulmani uiguri sunt persecutați în China și că țara comite „crime împotriva umanității” în suprimarea lor.Autoritățile comuniste au dispus trimiterea acestora în lagăre de muncă, pretinzând că acestea ar fi de fapt „centre vocaționale” și de reeducare.Apple nu este singura companie importantă care își mulează politicile în funcție de cerințele Beijingului.În luna septembrie a acestui an LinkedIn a cenzurat profilurile jurnaliștilor chinezi de pe platforma sa și a restricționat conținutul interzis de Partidul Comunist Chinez. O parte a materialelor în discuție erau despre persecutarea uigurilor și a tibetanilor din mediul rural. LinkedIn a anunțat însă la jumătatea lunii octombrie că își va închide site-ul din China după ce a fost ținta unor critici dure.La începutul lui noiembrie Yahoo a anunțat la rândul său că va părăsi definitiv China din cauza mediului de afaceri și juridic.