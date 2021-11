Toshiba se va scinda în trei, ca parte a unui plan masiv de reorganizare

Toshiba este cunoscută în România mai ales pentru laptop-uri și televizoare.





Surse: Le Figaro, BBC



Noile companii vor fi active în domeniile infrastructură, semiconductori și terminale.Compania a fost presată să se scindeze de către investitorii afectați grav de marele scandal de contabilitate ce a ieșit la iveală în 2015.Planul este ca reorganizarea să fie completă în a doua parte din 2023 și două dintre societățile comerciale nou create vor fi listate la bursă.În aprilie 2021 fondul de investiții britanic CVC Capital Partners a făcut o ofertă nesolicitată de preluare a Toshiba, pentru 20 miliarde dolari. Controversa stârnită de ofertă a dus la demisia șefului corporație o săptămână mai târziu. Toshiba a refuzat oferta, gest care a înfuriat o serie de investitori.Toshiba a fost înființată în 1875 și are 141.000 de angajați pe plan mondial. Toshiba are o capitalizare de piață de 18,5 miliarde dolari, iar maximul ultimilor 15 ani a fost în vara lui 2007 când a ajuns la 31 miliarde dolari. Cea mai mică valoare din ultimul deceniu a fost în primăvara lui 2016 când capitalizarea a scăzut la sub 6,5 miliarde dolari.