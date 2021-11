DENT ESTET, parte din grupul MedLife, intră pe piața stomatologică din Oradea prin achiziția pachetului de 60% din acțiunile clinicii Oradent by Dr. Costea

Grupul DENT ESTET anunță semnarea contractului de achiziție a pachetului de 60% din acțiunile clinicii Oradent by Dr. Costea, din Oradea, lider local conform cifrei de afaceri pe anul 2020.





• DENT ESTET își consolidează poziția de lider pe piața de stomatologie, prin achiziția pachetului majoritar de acțiuni din clinica Oradent by dr. Costea• Grupul ajunge, astfel, la un portofoliu de 14 clinici de excelență în 7 orașe din țară• Oradent by dr. Costea este liderul pieței stomatologice din Bihor, conform cifrei de afaceri• Cu sprijinul MedLife, grupul DENT ESTET își continuă strategia de extindere și consolidare a poziției de lider la nivel naționalFondată de dr. Cosmin Costea, medic stomatolog cu competență în implantologie, specialist protetică dentară și rezident chirurgie dento-alveolară, Clinica Oradent by dr. Costea este liderul pieței de stomatologie din județul Bihor, cu o cifră de afaceri de 3,1 milioane RON în 2020.”Respectul pentru pacient, profesionalismul și pasiunea pentru stomatologia modernă sunt valori pe care le-am regăsit la clinica Oradent by Dr. Costea, astfel că privim cu entuziasm spre viitor și ne propunem ca împreună să dezvoltăm, la Oradea, un Centru de excelență în implantologie. Suntem bucuroși că modelul nostru de business, deja recunoscut, atrage interesul tot mai multor clinici de prestigiu din țară. Parteneriatul cu Oradent by Dr. Costea reprezintă încă o dovadă a recunoașterii valorii echipei noastre medicale pe plan profesional, a implicării managementului DENT ESTET în formarea de medici tineri, supraspecializați, și a investițiilor realizate în digitalizare, toate acestea fiind în beneficiul pacienților noștri.”, a declarat dr. Oana Taban, CEO & Fondator DENT ESTET.Cu o experiență de peste 20 de ani în stomatologia generală, 14 ani în implantologie și 10 ani în estetica dentară, clinica din Oradea oferă pacienților o gamă completă de servicii stomatologice premium (ortodonție, implantologie, estetică dentară, tratamente stomatologice destinate copiilor și adulților) și deține propriul laborator de radiologie dentară digitală.Grație noului parteneriat, echipa de medici condusă de dr. Cosmin Costea va beneficia de cultura de sharing și de mentorat promovată în cadrul DENT ESTET, astfel încât fiecare pacient să primească soluții complexe și corecte de tratament, o abordarea multidisciplinară a cazului, dar și acces la tehnologii și echipamente performante, ce permit diagnosticarea afecțiunilor dentare în stadii incipiente.Printre echipamentele de ultimă generație disponibile la clinica Oradent by Dr. Costea se numără tomografia computerizată CBCT, cea mai înaltă tehnologie digitală, cu acuratețe maximă în diagnosticarea unei afecțiuni maxilo-faciale; scannerul intra-oral, care reduce timpul de tratament, și microscopul electronic, folosit în tratamentele endodontice, dar și în tratamentul cariilor pentru un maxim de precizie și control.„Misiunea noastră este să oferim pacienţilor cea mai plăcută experienţă atât din punct de vedere medical, cât şi din punct de vedere uman. Parteneriatul strategic încheiat cu DENT ESTET este o confirmare a tuturor eforturilor noastre în crearea unui brand important în stomatologia din Oradea, cu valori centrate în jurul pacientului. Acest pas, important pentru noi, ne bucură și suntem mândri că vom continua dezvoltarea clinicii Oradent by Dr. Costea ca parte a grupului DENT ESTET”, declară dr. Cosmin Costea, care este și membru în Colegiul medicilor stomatologi din Franța.Prin această a treia achiziție, DENT ESTET face un nou pas în strategia agreată împreună cu managementul și acționarii MedLife de a facilita accesul unui număr cât mai mare de români la expertiza unei echipe multidisciplinare de specialiști, la tratamente performante și inovatoare, dar și la avantajele oferite de stomatologia viitorului.„Oradea joacă un rol important în strategia de dezvoltare a Grupului MedLife și ne bucurăm că, prin achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni al clinicii Oradent by Dr. Costea, ne respectăm angajamentul asumat împreună cu DENT ESTET, în urmă cu 5 ani, de a extinde serviciile stomatologice de excelență în beneficiul românilor din toate regiunile țării. În ultima perioadă, am văzut un interes crescut al clinicilor stomatologice din țară de a se alătura grupului DENT ESTET pentru a avea acces la toate avantajele de dezvoltare pe care o astfel de colaborare le poate aduce, iar acest lucru demonstrează, încă o dată, că parteneriatul nostru este unul de succes.”, declară Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.