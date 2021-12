Introducerea "taxei de solidaritate" pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de o sută de milioane de euro, discutată în şedinţa coaliţiei

Introducerea "taxei de solidaritate" pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de o sută de milioane de euro a fost discutată în şedinţa de luni a coaliţiei, dar în timp ce aceasta este propusă de UDMR şi agreată de PSD, liberalii nu doresc ca măsura să fie una permanentă, afirmă surse politice pentru News.ro.





Conform surselor citate, una dintre temele de discuţie din şedinţa de luni a coaliţiei, care a durat peste trei ore, este introducerea unei taxe de 1% din cifra de afaceri pentru firmele care au o cifră de afaceri de peste o sută de milioane de euro.





Propunerea aparţine UDMR şi este agreată de PSD, însă liberalii afirmă că vor mai exista discuţii şi nu doresc ca aceasta să devină o măsură permanentă, putând fi luată în calcul doar ca măsură de criză pentru 2022, au arătat sursele pentru News.ro.





La şedinţa coaliţiei a participat şi Marian Neacşu, care ar urma să preia funcţia de secretar general al Guvernului.





În 20 noiembrie, preşedintele UDMR, Kelemen, Hunor, a avansat ideea instituirii unei „taxe de solidaritate” care să fie aplicată companiilor care înregistrează o cifră de afaceri de peste o sută de milioane de euro pe an, precizând la acel moment că acest subiect nu se regăseşte în programul de guvernare, dar va fi discutat după instalarea Guvernului.





"La un moment dat s-a vorbit de o taxă de solidaritate. Noi am spus că taxă de solidaritate e ok, dar trebuie să vedem ce fel de solidaritate şi cine e solidar, fiindcă eu nu pot accepta ca persoanele care au un venit mic să fie solidare, când companiile mari nu sunt solidare şi am spus că, din punctul meu de vedere, ar însemna o taxă de solidaritate la acele companii care au o cifră de afaceri mai mare de o sută de milioane de euro pe an, ceea ce ar fi corect, pentru o perioadă scurtă sau mai lungă de timp. Este o posibilitate de a aduna nişte bani la bugetul de stat. După calculele noastre, undeva între 1,4-1,6 miliarde de euro pe an, şi de acolo se pot finanţa multe lucruri. Dar eu nu pot să fiu de acord că oamenii care au un venit de 2500, de 3000 de lei să fie solidari când există posibilitatea de a găsi alte surse. Asta a fost discuţia”, a declarat Kelemen Hunor la finalul discuţiilor privind formarea unei coaliţii de guvernare.





Şi preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că toate companiile care au cifră de afaceri peste 100 milioane ar putea să achite o taxă de solidaritate de 1 la sută pentru sănătate şi educaţie, pentru a sprijini în acest fel bugetul naţional.





"Nu sunt de vină românii că tu ai o guvernare ineficientă, că tu nu eşti în stare să opreşti hoţia din vamă sau neplata TVA-ului. Românii îşi plătesc impozite. Nu înţeleg de ce e această reticenţă, am văzut că a abordat-o şi domnul Kelemen Hunor, pentru companiile care au cifră de afaceri peste 100 de milioane, indiferent care este capitalul, românesc, multinaţional, să vină o taxă de 1 la sută, găsită destinaţie clară pentru sănătate şi învăţământ”, a declarat Marcel Ciolacu.