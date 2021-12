„Alo, Alexa? Nu îmi merge soneria!”: Clienții Amazon au criticat dur compania după căderea de marți a serverelor

@ring I'm unable to access any of my cameras, is there a nationwide outage? I'm literally relying on my cameras to keep me safe because I'm on bed rest. Been on hold for over an hour. — Buff. (@GoBUFFUrself) December 7, 2021

How the hell are we supposed to disarm our alarms. Or monitor anything at all — ken emerson (@kemerson08) December 7, 2021

@ring Most pathetic service. How can a doorbell or a security camera be down for several hours, and still no signs of resumption!

This is no Facebook or Whatsapp, don't you understand? This amounts to a crime, leaving people helpless! #RingDoorbell will never be trusted again! — Manav Bhardwaj \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF3 (@ManavBhardwaj) December 7, 2021

Amazon Web Services, compania care găzduiește serverele Amazon, a suferit o cădere importantă marți după-masa, mai multe servicii care se bazează pe serverele companiei fiind afectate.Căderea a afectat și unele din cele mai populare servicii ale Amazon, precum sistemul smart pentru locuințe Ring și asistentul vocal Alexa.„Nu pot asculta Amazon Music. Soneria mea Ring nu funcționează. Nu îmi pot controla lumina cu Alexa”, a notat un utilizator pe Twitter.Numeroși utilizatori ai sistemului Ring au raportat probleme cu serviciul de monitorizare a locuinței, relatând că nu au putut să-și dezactiveze alarmele, monitorizeze copiii și să se uite după intruși.„Nu pot să-mi accesez niciuna din camere, există o pană la nivel național?”, a scris un utilizator al Twitter.Un altul a întrebat „Cum naiba ar trebui să ne dezactivăm alarmele. Sau să monitorizăm orice”.Problemele Amazon cu serverele sale au început în jurul orei 11:30 (Eastern Time), compania anunțând în jurul orei 14:00 că echipele sale de tehnicieni au identificat cauza problemei și lucrează la o soluție.„Cel mai penibil serviciu”, a acuzat un utilizator al Twitter.Amazon a declarat într-un comunicat că „suntem la curent cu o întrerupere a serviciilor Ring. Ne cerem scuze pentru inconveniențe și apreciem răbdarea și înțelegerea voastră”.