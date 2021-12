Elon Musk a anunțat că Tesla va accepta plăți în dogecoin pentru anumite produse

Elon Musk este un cunoscut susținător al criptomonedelor

„Tesla va face unele produse cumpărabile cu Doge și vom vedea cum merge”, a anunțat Musk pe Twitter.Prețul criptomonedei a crescut cu aproape un sfert după anunțul făcut de acesta, ajungând la 0,195 de dolari.Tesla vinde produse precum mini ATV-uri electrice pentru copii, curele, modele în miniatură ale mașinilor sale și alte obiecte dorite de colecționari.Producătorul de mașini condus de Elon Musk a anunțat mai devreme în cursul acestui an că va renunța să accepte bitcoin pentru autovehiculele sale, la mai puțin de două luni după ce a introdus această metodă de plată pentru clienții săi.În luna mai Musk i-a întrebat pe urmăritorii săi de pe Twitter dacă își doresc ca Tesla să accepte dogecoin ca formă de plată. Peste două treimi din cei care au răspuns sondajului creat de Musk au răspuns cu „da”.De-a lungul ultimului an Musk a făcut mai multe declarații ambivalente despre criptomoneda creată în glumă în 2013 pentru a parodia bitcoin.Deși s-a declarat un fan al acestei criptomonede, și al monedelor digitale în general, el a declarat de asemenea că dogecoin este o „înșelătorie” în timpul popularei emisiuni de divertisment Saturday Live Night din Statele Unite. Prețul dogecoin s-a prăbușit cu 30% după declarația respectivă.În primăvara acestui an Musk și-a schimbat funcția din documentele oficiale ale Tesla în cea de „tehno-rege”, în timp ce directorul financiar al companiei a fost desemnat „maestru al monedelor”.