„Imperiul contraatacă”: Netflix, pe cale de-a fi detronat de unul din cei mai mari rivali ai săi / Cine ar putea fi noul „rege al streamingului”

Youtube, noul „rege al streamingului”?

Atuurile Netflix

Deși este considerată de asemenea o platformă social media, faptul că Youtube se bazează pe imagini video face din compania deținută de Google un rival major pentru serviciile de streaming ca Netflix și HBO Max.În timp ce Netflix este compania mai mare din punct de vedere al veniturilor de ani de zile, creșterea continuă înregistrată de Youtube puna platforma mai veche în punctul de a depăși rivalul său mai tânăr în cursul acestui an, potrivit unui raport de Mirabaud Equity Research.Youtube a obținut venituri din publicitate în valoare de 7,2 miliarde de dolari în al treilea trimestru al lui 2021, cu 43% mai mult față de aceeași perioadă a anului anterior. Între timp Netflix a ajuns la venituri trimestriale de 7,5 miliarde de dolari, în creștere cu doar 16% raportat la aceleași perioade de timp.Deși YouTube are semnificativ mai mulți utilizatori înregistrați, acest lucru nu se traduce neapărat și în popularitate, capitol la care comapnia a fost depășită de Netflix în 2021.Mai mult, modelul de abonament cu plată al Netflix i-a permis să obțină venituri mult mai mari decât cele generate de Youtube prin publicitate.Însă dată fiind rata de creștere continuă a Youtube, platforma „ar putea eclipsa în curând Netflix devenind noul rege al streamingului”, afirmă Neil Campling, analist la Mirabaud.Dacă Youtube ar fi o companie de sine stătătoare, ea ar valora între 600 și 700 de miliarde de dolari, potrivit raportului întocmit de firma de servicii financiare. Capitalizarea de piață a Netflix este de doar 265 de miliarde de dolari.O parte a creșterii înregistrate de Youtube s-ar putea datora abilității sale de a găzdui transmisiuni live, serviciu pe care Netflix nu îl oferă.Raportul Mirabaud amintește de un concert din 2020 al rapperului Travis Scott transmis în jocul Fortnite care a fost difuzat live simultan și pe Youtube unde a fost urmărit de peste 140 de milioane de persoane.Anul trecut peste 142 de milioane de persoane s-au uitat de-a lungul a 8 zile la creatorul MrBeast de pe Youtube în timp ce acesta a recreat serialul „Squid Game” difuzat de Netflix.Însă chiar dacă Netflix rămâne în urma Youtube la capitolul venituri anul acesta, gigantul american de streaming încă are unele atuuri, printre care legături apropiate cu unele din cele mai mari nume de la Hollywood și o sumedenie de nominalizări la Oscar.Însă acest nivel de concurență s-ar putea dovedi tot mai scump pentru Netflix, rivali cu fonduri semnificative precum Disney, Amazon și Apple începând la rândul lor să investească în platformele lor de streaming.Este așteptat ca Netflix să investească aproape 14 miliarde de dolari în conținut anul acesta, sumă care ar putea crește la 19 miliarde de dolari până în 2025.