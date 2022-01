Motivul pentru care un CEO din tech le oferă angajaților 5.000 de dolari să-și dea demisia

Bani pentru a-ți da demisia

Cum motivează CEO-ul oferta

În luna noiembrie un număr record de 4,5 milioane de americani și-au părăsit locul de muncă, determinându-l pe cunoscutul prezentator TV Mike Rowe să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația fără precedent.În numeroase cazuri angajații și-au motivat decizia de condițiile de la locul de muncă și salariile mici.Companiile americane au început să ofere măriri de salarii, bonusuri la angajare și chiar beneficii legate de educație cu scopul de a atrage personal calificat.Însă criza forței de muncă persistă și în noul an, un studiu efectuat în noiembrie 2021 de Camera pentru comerț de la Washington sugerând că problema ar putea continua și după 2022, în pofida eforturilor angajatorilor.O companie a găsit însă o manieră inedită de a găsi și păstra angajați.Chris Ronzio, CEO-ul Trainual, o companie de software din statul Arizona, a relatat pentru Insider că își plătește angajații pentru a-și da demisia.El spune că strategia îl ajută să păstreze talentele din industrie și să mențină o cultură organizațională puternic pro-muncă.„Dată fiind piața din ziua de azi, echipele de resurse umane trebuie să se miște rapid pentru a evalua candidații și să-i treacă prin tot procesul [de recrutare] pentru a le face o ofertă competitivă, deci e imposibil să ai dreptate 100% din timp”, spune acesta.„Oferta de a demisiona permite prafului să se așeze în urma unui proces făcut în grabă și le lasă noilor membri ai echipei să semnaleze dacă nu se simt tocmai entuziasmați”, explică el.Ronzio relatează că firma a implementat această politică în luna mai a anului trecut, oferindu-le la momentul respectiv noilor angajați 2.500 de dolari să demisioneze după două săptămâni dacă simt că au dubii în privința companiei.El susține că niciuna din cele 38 de persoane angajate de atunci și cărora li s-a făcut oferta nu și-au dat demisia.Între timp Trainual a majorat însă oferta la 5.000 de dolari.„Ne-am uitat la salariul nostru mediu când am analizat schimbarea sumei și ne-am dat seama în cele din urmă că, dacă cineva câștigă 80.000 de dolari sau 100.000 de dolari pe an, 2.500 ar putea să nu fie suficient de tentant”, spune Ronzio.„Ei ar putea decide să rămână în timp ce își caută un alt job fiindcă câștigă mai mult rămânând. Așa că am ajustat numărul având în vedere asta”, explică acesta.El crede că oferirea unui stimulent financiar angajaților și a puterii de a „concedia compania” trimite un mesaj puternic vizavi de cultura organizațională a companiei.„Este un lucru puternic să refuzi banii, te implici și dedici și el creează premisele unei relații de muncă grozave”, mai spune el, adăugând că acest lucru responsabilizează și echipele de relații umane întrucât oferă un cost palpabil pentru orice greșeală.CEO-ul mai spune că logica din spatele termenului de două săptămâni este că ar cauza mai puține perturbări în companiei decât dacă angajatul ar decide să plece după o perioadă mai lungă de timp, după ce compania a investit mai mult în el.