Ana Birchall a fost numită la Nuclearelectrica ca Reprezentant Special pentru Proiecte Strategice si Relatii Internationale.

Ana Birchall a reacționat pe pagina ei de Facebook spunând că se bucură că s-a alăturat echipei Nuclearelectrica în calitate de Reprezentant Special pentru Proiecte Strategice și Relații Internaționale (Special Envoy for Strategic and International Affairs).





”Astfel voi putea contribui la implementarea proiectelor pe care le-am promovat în domeniul energiei în calitate de vicepremier, în special în cadrul parteneriatului strategic nord-american”, spune Birchall care enumeră și câteva obiective avute în vedere:

Dezvoltarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, precum și oportunitatea implementării reactoarelor modulare mici în România în parteneriat cu SUA, folosind astfel cei peste 25 de ani de experiență ai Nuclearelectrica în industria nucleară, sunt proiecte majore atât pentru asigurarea independenței energetice a României, cât și pentru punerea în valoare a potențialului strategic pe care România îl are în acest domeniu.

România are toate premisele pentru a deveni un hub și lider regional pentru dezvoltarea și implementarea reactoarelor modulare mici, dar și exportator de energie curată, cu zero emisii de CO2, contribuind esențial la securitatea energetică a regiunii noastre.

Cum motivează compania această numire? ”Rolul doamnei Birchall va fi de a contribui la eforturile Nuclearelectrica de a promova proiectele strategice pe care compania le are in desfasurare in special in cadrul parteneriatului nord-american in domeniul energiei si securitatii energetice, precum si in cadrul altor parteneriate strategice”, se arată în comunicatul companiei.Nuclearelectrica apreciază că fostul ministru al Justiției are o experienţă de peste 20 de ani în drept, politică externă şi relaţii internaţionale, este licenţiată în drept a Universităţii Bucureşti, masterat şi doctorat în drept, al prestigioasei Yale Law School, SUA, iar, înainte de a reveni acasă, ”a lucrat pe Wall Street, New York City, SUA, în calitate de avocat în cadrul uneia dintre cele mai mari firme de avocatura din lume”.