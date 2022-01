[P] INTERVIU Cristina Barbu, Country Head Takeda România: "Certificarea Top Employer confirmă valoarea pe care am reușit să o dăm brandului nostru de angajator"

Takeda este o companie care a împlinit 240 de ani de existență. Care sunt valorile care stau la baza unei organizații care astăzi este lider recunoscut la nivel global în domeniul bio-farmaceutic?

Cred că longevitatea și succesul companiei se datorează faptului că Takeda și-a păstrat aceleași valori încă de la înființare - integritate, echitate, dreptate și perseverență - chiar dacă instrumentele pe care le folosim s-au schimbat, am evoluat și ne-am adaptat constant.





Anual, institutul Top Employers din Olanda certifică cei mai buni angajatori din lume. În 2022, Takeda a primit această distincție pentru al cincilea an consecutiv. Ce a diferențiat Takeda de celelalte companii?





Ce înseamnă să fii un "top employer" desemnat de acest institut prestigios?





Care sunt acele arii pentru care Takeda a obținut cel mai punctaj astfel încât să fie desemnat "top employer"?





Takeda era în 1781 o afacere de familie din Doshomachi, cartierul medicinei din Osaka, Japonia. Astăzi este o companie prezentă în 80 de țări care se află în slujba pacienţilor de pretutindeni, prin cercetarea şi dezvoltarea produselor inovatoare în arii terapeutice majore precum hemofilia, bolile rare, oncologia, bolile inflamatorii intestinale sau bolile autoimune, dar care investeşte, de asemenea, şi în cercetarea şi dezvoltarea terapiilor derivate din plasmă şi în vaccinuri.Distincția acordată de Top Employers recunoaște performanțele la nivel global ale companiei Takeda ca angajator. Ne-am luat angajamentul de a pune resursa umană în centrul activității noastre și ne-am dorit să creăm un mediu de lucru care încurajează colaborarea și inovația, astfel încât fiecare angajat să își poată atinge potențialul maxim. Ne onorează să spunem că Takeda a obținut această certificare în 39 de țări, printre care și România, pentru prima dată.Această recunoaștere internațională reconfirmă valoarea pe care am reușit să o dăm brandului nostru de angajator. Avem peste 50.000 de angajați în întreaga lume, iar certificarea "top employer' atestă condițiile de muncă excelente oferite angajaților companiei. În egală măsură, auditul realizat de institutul din Olanda ne permite să evaluăm an de an dacă reușim să avem printre cele mai bune practici de resurse umane și mediul de lucru ideal.Top Employers analizează cele mai bune practici de resurse umane prin intermediul unui audit care acoperă toate aspectele legate de HR. Printre categoriile la care Takeda a obținut cel mai bun punctaj se numără: strategia de HR, mediul de lucru, atragerea de noi talente în cadrul companiilor, investiții în training-uri și resurse de învățare, starea de bine a angajaților, diversitate și incluziune și altele. Takeda este o companie care își propune să îmbunătățească sănătatea oamenilor din întreaga lume, iar îndeplinirea acestui obiectiv depinde, într-o mare măsură, de angajații noștri.