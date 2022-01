Boeing are al treilea an consecutiv de pierderi, deoarece costurile suplimentare pentru 787 Dreamliner au depășit 5,5 miliarde de dolari

„Nu putem să grăbim”

Probleme în China

„Un an de reconstrucție”

Totuși, Boeing a depășit un punct critic în criza generată de 737 Max ani întregi după catastrofele din 2018 și 2019, iar reluarea livrărilor a permis să genereze un surplus în lichidități în trimestrul al patrulea, pentru prima oară în trei ani.Boeing a dezvăluit defectele – spații mici, incoecte în unele fuselaje – în 2020. Alte defecte au fost descoperite și în alte părți ale unor avioane și Boeing a trebuit să inspecteze toate avioanele nelivrate.„Chiar dacă nu ne plac problemele, progresul a fost semnificativ”, a declarat CEO-ul Dave Calhoun. A evitat să spună când autoritatea de reglemetare va da undă verde și se vor putea relua livrările. „Nu putem să grăbim”.China, un client-cheie pentru Boeing și prima țară care a oprit zborurile cu 737 Max după a doua catastrofă din 2019, s-a apropiat în decembrie de ridicarea interdicției. Brian West, CFO la Boeing, le-a spus reporterilor că livrările către China ar putea fi reluate „cel mai devreme în primul trimestru din 2022”, ceea ce ar permite companiei să genereze mai multe încasări.Boeing a pierdut $4,29 miliarde anul trecut, a treia pierdere consecutivă în condițiile pandemiei și problemelor în producție. A fost o îmbunătățire față de 2020, când a pierdut $11,94 miliarde.„2021 a fost un an important de reconstrucție pentru noi, iar împreună am depășit dificultăți semnificative”, a scris Calhoun miercuri într-o notă pentru angajați. „Mai avem multe de făcut, dar sunt încrezător că vom accelera progresul în 2022 și după aceea.”Vânzările și livrările au progresat anul trecut, dar predările de avioane noi către companiile de zbor sunt sub cele ale rivalului Airbus. Boeing a anunțat că producția de 737 Max a ajuns la 26 pe lună, apropiată de cea de 31 așteptată în acest an și peste cea de 19 anunțată în precedentul raport trimestrial.Dar Boeing a fost pusă în dificultate luni de zile de pauza în livrările de 787 Dreamliner din cauza defectelor de producție și a creat probleme unor clienți ca American Airlines și Hawaiian Airlines.American Airlines a anunțat luna trecută că va reduce zborurile internaționale din pricina întârzierilor în livrările de 787 Dreamliners. CFO- ul companiei de zbor, Derek Kerr, a spus săptămâna trecută că Boeing plătește penalități și „ne va compensa pierderile” dacă vor fi noi întârzieri.