Provocările interacțiunii umane pe timp de pandemie sau cand WorkFromHome nu îți susține business-ul

Articol susținut de Menatwork

Ne confruntam cu ceea ce numeau oamenii de stiință - o pandemie umană. Toți vorbeau de pandemiile care vin o dată la 100 de ani însă nimeni nu conștientiza că managerii de azi nu s-au confruntat cu un fenomen de o așa amploare pe care trebuiau să il ințeleagă, să il proceseze ei mai întâi, apoi să il comunice angajaților, un fenomen care nu avea „best practices” și pentru care trebuiau să găsească soluții. Legislația era contradictorie, deciziile veneau în cursul serii și implementarea trebuia să fie facută cât mai repede.Chiar daca impacul psihologic și emoțional a fost unul puternic, antreprenorii au reusit sa adapteze business-urile la noile situatii: unii au fost nevoiți să iși închidă porțile pentru o perioadă, alții au mutat echipele în online și au funcționat lucrând din siguranța casei iar cei a căror industrii nu permiteau, au trebuit sa fie rezilienți și să învețe cum să facă business în pandemie privindu-și angajatii în ochi în fiecare dimineață sau constatând cu fiecare zi ce trecea destabilizarea echipelor datorată infectărilor masive.Menatwork înseamna la acel moment 45% din business producție & logistică, 35% din business vânzări în zona construcțiilor și amenajărilor interioare și 20% consultanță pentru cele două ramuri de business. Astfel, Menatwork a trebuit să devină în ultimii doi ani o compania rezilientă și astfel să reușească să treacă prin acest moment de incertitudine cu echipele în efectiv complet.Provocarea a fost mare ținând cont de faptul că aproape 80% din business necesita interacțiunea umană , atât pentru zona de producție cât și pentru zona comercială prezentă în teren în mod constant, alaturi de partenerii noștri : costructori, dezvoltatori imobiliari, arhitecti.Am conștientizat nevoia oamenilor de a se simți în siguranță și la serviciu, nevoia oamenilor de a li se „calma” temerile sau de a li se clarifica lucurile neînțelese la care erau expuși zilnic din zona media.Ne-am confruntat cu temerile oamenilor din echipele noastre cu privire la infectarea în colectivitate sau cu privire la transportul pana la serviciu și la eventualele restricții de circulație. Ne-am confruntat cu momentele în care fluxul liniilor de producție trebuia regandit datorită infectarilor.Dinamica situațiilor ne făceau să ne întrebăm daca deciziile pe care le luăm sunt cele corecte, daca colegii nostri vor fi în siguranță și dacă a doua zi trebuia să o luăm de la capat cu alte decizii.Da, în fiecare zi o luam de la capăt cu alte situații dificile, știind că doar privindu-ne în fiecare dimineață colegii putem supraviețui acestui fenomen, știind că peste 330 de familii depind de deciziile pe care le luăm. Presiunea a fost uriasă însa, faptul că de 28 de ani punem în prim plan oamenii din echipa Menatwork, ne-a ajutat și acum sa asigurăm securitatea si siguranța colegilor noștri si ne-a mobilizat sa continuam ceea ce am făcut în toți acești ani:Am regândit la nivel de management politicile de sănatate și securitate la locul de muncă funcționale noului context și am adaptat metodele de comunicare cu echipele bazându-ne mai mult pe latura umană si emoțională decat pe reguli impuse de urmat.Am asigurat în mod continuu și constant materiale de protecție sanitară pentru colegii noștri și am luat măsurile de dezinfecție necesare în secțiile de producție, în depozite și in zonele de birouri conform unui program bine stabilit cu firmele specializate sau ori de câte ori era nevoie.În tot acest timp am folosit mijloace de transport exclusiv pentru angajații noștri, fie că vorbim de microbuze dar și de autoturisme mici, am adaptat trasee astfel încat niciunul dintre colegi să nu depindă de transportul în comun și astfel să evităm cât mai mult interacțiunea cu mediul extern.Am adaptat locurile de luat masa și programele pe echipe astfel să putem gestiona eventualele focare. Am contribuit la conștientizarea importanței purtării măștii de protecție chiar și pe timpul verii în secțiile de producție, fiind mereu aproape de oameni si explicandu-le că protejându-se pe ei îi vor proteja și pe cei din jur dar și pe cei apropiați din familiile lor.Ne-am protejat colegii mai vulnerabili în fața bolii și le-am acordat timpul necesar de revenire la locul de muncă. La acel moment, această măsură a pus presiune pe restul echipei rămase să facă față unei industrii care nu a pus pauză însă pe termen lung a avut un impact major consolidând relații interdepartamentale și acordând astfel sentimentul de implicare a fiecărui membru în tot acest proces de depășire a pandemiei.Ca și organizație ne-am gândit la nevoile reale ale colegilor noștri și ale familiilor lor și am extins pachetul de beneficii în domeniul sănătății, astfel gândind un plan de rezervă a sistemului de sănătate oferit de stat si asigurând accesul în zona privată printr-o asigurare de sănătate competitivă la nivel de piață alături de liderul în acest domeniu din Romania.Cel mai dificil lucru de departe a fost pastrarea comportamentului de prevenție și dincolo de locul de muncă, acolo unde spațiul privat nu poate și nici nu ne-am dorit să fie controlat. Ne-a ajutat extrem de mult în acest proces de conștientizare și de prevenție faptul că avem un parteneriat de lungă durată alaturi de colegii noștri bazat pe încredere și pe respect.Credem ca și organizație că ne-am respectat angajamentele întotdeauna și pe principiul reciprocității, colegii noștri ne-au demonstrat respectul pentru locul de muncă și încrederea în business-ul nostru prin rata de vaccinare de aproximativ 90% în zona de producție & logistică.Lecția pe care noi la Menatwork am învațat-o cel mai bine în acești doi ani de pandemie este să punem pe primul plan siguranța oamenilor care ne ajută zilnic să ne atingem obiectivele astfel încât să putem asigura continuitatea angajamentelor luate fată de partenerii noștri.Articol susținut de Menatwork