SimpleShop, business update: peste 800 de magazine facilitate de platformă și aproximativ 3 magazine noi pe zi

Peste 800 de comercianți folosesc acum platforma SimpleShop

Bunurile digitale - de la abonamente, jocuri, planuri de nutriție sau dezvoltare personală, fonturi sau artă – una dintre direcțiile principale pe care se concentrează platforma

SimpleShop este o soluție tehnologică prin care comercianții își pot contrui un magazin online în doar câteva zeci de minute, magazin care funcționează inclusiv cu module de raportare și plata cu cardul, pe modelului unui widget ‘peste’ site-ul de prezentare sau direct pe un URL (domeniu) deținut de magazin.Practic, SimpleShop democratizează comerțul online, cu un produs standard de magazin online, parametrizat simplu și rapid.Unul dintre streamurile pe care SimpleShop le urmărește este accelerarea puternică a înrolării de magazine care vând produse digitale (digital goods) – abonamente, jocuri, fonturi, artă, skinuri, planuri de nutriție sau traininguri – în condițiile în care tehnologia SimpleShop este potrivită pentru acest tip de comerț și acesta înregistrează o creștere abruptă.Modelul de pricing al SimpleShop pornește de la zero, planul basic pornind de comision zero + un procent din plățile cu cardul prin modul de ecommerce al platformei. Înrolarea în platforma este simplă, online, cu birocrație zero (inclusiv în cazul acceptării plaților cu cardul nefiind nevoie de documentație sau semnături suplimentare)