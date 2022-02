COMPANII Marți, 22 Februarie 2022, 10:15

Dan Popa • HotNews.ro

Operatorul aerian Blue Air a anunțat instalarea unui nou CEO, Steven Greenway, cu o experiență de 25 de ani la companii ca Virgin Blue, Virgin Atlantic sau Qantas.

avion Blue Air Foto: Hotnews

Lunile care vor urma vor fi critice pentru modul în care se va reconfigura piață aviatică europeană după pandemie, și că viitorul companiei în următorii ani depinde de disciplina mobilizării resurselor în perioada următoare, astfel încât să opereze un sezon de vara profitabil și să se poziționeze ca prima opțiune a pasagerilor pentru destinațiile pe care le deservește.

Steven Greenway este un profesionist cu o expunere internațională largă și o experiență vastă în industria transportului aerien (în special companii de tip low cost), și în turism, cu un istoric de succes în dezvoltarea și livrarea de strategii și soluții inovatoare care asigura performanțe înalte și creează afaceri durabile și profitabile. Steven are peste 25 de ani de experiență în industria aviației, cu roluri cheie în Europa, precum și în Statele Unite, Australia și Canada în povești de succes precum Swoop, WestJet, Scoot, SkyEurope, Virgin Blue, Virgin Atlantic sau Qantas.

Oana Petrescu, Președinte Consiliu de Administrație, Blue Air: “Mă bucur să anunț preluarea mandatului de CEO al Blue Air de către Steven Greenway începând cu data de 1 martie 2022. Steven are peste 25 ani de experiență în industria aviatică low-cost – atât în Europa, cât și în Statele Unite, Australia și Canada și este un profesionist recunoscut pentru atenția deosebila pe care o acordă experienței pasagerilor – atât în zbor, cât și online și pe aeroport, și pentru viziunea sa integrată privind vitorul aviației low-cost. În ultimele 6 luni Steven a fost deja parte integrantă a echipei noastre de specialiști cu ajutorul cărora am revizuit și definitivat atât reperele ambiției noastre de a deveni un jucător important pe piața low-cost europeană, cât și planul de relansare post-pandemie al companiei și strategia de finanțare a acestui plan.”

Deși în această perioadă cererea de transport low-cost între țările europene este încă redusă din cauza restricțiilor de călătorie impuse de diferite state, Blue Air se pregateste ca începând cu luna iunie sa revina la niveluri operaționale similare cu cele de dinainte de pandemie.

Steven Greenway, CEO Blue Air: „În ultimele 6 luni am avut privilegiul de a lucra alături de echipa Blue Air, de a înțelege povestea si parcursul companiei, și sunt încântat de această oportunitate. Aștept cu nerăbdare să mă alătur echipei Blue Air începând cu 1 martie și să continui planul de redresare care va consacra Blue Air ca lider în transportul aerian low cost din Europa.

De asemenea, aș dori să exprim întreaga mea apreciere pentru munca depusă de Oana Petrescu și intreaga echipa de management în gestionarea operațiunilor în contextul excepțional de dificil reprezentat de pandemia de COVID-19, reușind să valorifice oportunitățile apărute. Mă bazez in continuare pe tot sprijinul Oanei în calitate de Președinte al Consiliului de administratie și de consilier al meu personal.

După doi ani în care Blue Air și-a ajustat continuu nivelul de operare, dimensiunea flotei, sistemele informatice, rețeaua deservită, compania este pregătită să inceapă o nouă etapă de dezvoltare.

Odată cu noile aeronave Boeing 737-8 MAX care vor fi recepționate anul acesta, Blue Air va deveni una dintre companiile cu cele mai noi flote din Europa, arată oficialii companiei.

Blue Air operează o rețea de aeroporturi și de destinații gândită să răspundă celor mai frecvente solicitări ale pasagerilor și să ofere experiența The Better Way to Fly: sigură, confortabilă, eco-friendly și mereu la prețuri accesibile.

“Steven împărtășește aceleași valori cu noi și are aceleași ambiții” spune Oana Petrescu. “În plus, experiența lui de aviație internațională și sprijinul obținut de la o serie de investitori interesați de povestea și de ambiția Blue Air, reprezintă garanții în plus privind realismul și fezabilitatea planului nostru.

Sunt sigură că, beneficiind în continuare de sprijinul și încrederea întregii echipe Blue Air, a pasagerilor și partenerilor noștri și a statului român, și împreună cu Steven la conducerea echipei Blue Air, vom reuși ca sloganul nostru “the better way to fly” să devină realitate, iar Blue Air să devină o companie low-cost solidă și profitabilă, care să concureze de la egal la egal cu marii noștri competitori europeni.”