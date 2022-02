COMPANII Vineri, 25 Februarie 2022, 09:20

Smile Media

​​Hipo.ro, portalul de joburi din România cu peste 5000 de joburi și un milion de utilizatori, organizează pe 16 martie ediția #11 a evenimentului Finance Recruitment Day, care se va desfășura în format hibrid.

Finance Recruitment Day 2022 revine cu noi oportunități de angajare pentru tineri Foto: Hipo.ro

Precum în fiecare an, sunt așteptați peste 200 de tineri la început de carieră și interesați de domeniul economic să participe la sesiunile online & offline.

În 2022, British American Tobacco Romania este partenerul principal al evenimentului, căruia i se alătură cinci dintre cele mai mari companii din sfera economiei, la nivel național: Accenture, Deloitte, EY Romania, KPMG, Societe Generale Global Solution Centre.

Potrivit Raportului Hipo.ro despre piața muncii de anul acesta în România, trei sferturi dintre angajatori își propun să recruteze juniori (proaspăt absolvenți, candidați cu experiență sub 2-3 ani). În plus, peste 90% dintre companii plănuiesc în acest an să angajeze interni în echipele lor. Astfel, Hipo.ro continuă și anul acesta să-i susțină pe cei la început de carieră, în sfera economiei.

Finance Recruitment Day se dedică studenților și proaspăt absolvenților cu experiență sub 2 ani pe piața muncii și care își doresc să obțină un internship, un program de management trainee sau joburi entry-level.

În format fizic, participanții sunt invitați la Hotel Radisson Blu din București, situat pe Calea Victoriei 63-81. Aici vor avea loc sesiuni de masterclass, unde tinerii vor avea acces la insights și sfaturi de la specialiștii economici ai companiilor British American Tobacco Romania și KPMG.

Masterclass-urile vor putea fi accesate și din mediul online, alături de sesiuni keynotes și Treasure Hunt. Indiferent de modul de participare pe care și-l aleg, tinerii vor avea șansa să ajungă pe short listurile companiilor participante, prin Digital Speed Interviews.

Participanții nu doar că îi vor întâlni pe speakerii invitați la eveniment, dar vor avea și șansa să-și creeze conexiuni cu alți tineri, la fel de pasionați de domeniul economic.

Educația financiară este un subiect întâlnit frecvent la cursuri plătite pentru dezvoltare profesională. Tocmai de aceea, Hipo.ro le oferă tinerilor acces gratuit la Finance Recruitment Day.

Persoanele interesate de participarea la Finance Recruitment Day se pot înscrie până pe 10 martie, accesând site-ul: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/nextgen/finance.

Despre Hipo.ro

Hipo.ro este singurul portal de joburi dedicat candidaților cu studii superioare. Oferă peste 5000 de locuri de muncă, programe de internship, stagii de practică, evenimente de carieră și târguri de joburi.

Anual, organizează cel mai mare târg de carieră din România: Angajatori de TOP, precum și evenimentele:

TOP Talents

Finance Recruitment Day

Targul Virtual de Joburi pentru Absolvenți

Internship & Trainee Marathon

Hipo.ro este un proiect realizat de Catalyst Solutions.

Catalyst Solutions este o companie românească de consultanță în Resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding, cu peste 15 ani de experiență.